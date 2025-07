Tim: la nuova super offerta consente anche di avere giga illimitati

Al giorno d’oggi, un elemento di poco essenziale nella routine digitale di meno di noi è rappresentato dall’offerta attiva sul proprio numero di cellulare, usufruire di una promozione che soddisfi le nostre necessità da questo punto di vista è infatti essenziale per poter stare connessi col mondo intorno a noi, di conseguenza ogni promozione deve garantire minuti, SMS e gigabyte di traffico dati per poter navigare senza preoccupazioni per tutta la durata del mese di fatturazione.

Qui in Italia, fortunatamente le offerte tra le quali scegliere sono davvero tante e consentono a ogni utente di trovare la promozione più adatta alle proprie necessità, bisogna infatti saper scegliere tra caratteristiche in grado di soddisfare le esigenze del consumatore e ovviamente un prezzo che possa essere tollerabile per quanto riguarda le spese mensili, qui in Italia in aiuto sicuramente ci viene Tim, il provider tinto di blu infatti vanta un catalogo decisamente ricco di possibilità dal momento che offre promozioni di ogni genere ormai da diverso anno, quella recentemente arrivata sul suo sito ufficiale è dedicata ai minori di trent’anni e offre caratteristiche davvero interessanti, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Caratteristiche ottime e super opzione

Nello specifico sul sito ufficiale di TIM è recentemente arrivata una nuova offerta dedicata a coloro che hanno meno di trent’anni, quest’ultima garantisce l’accesso a 200 GB di traffico dati con minuti limitati verso tutti e 200 SMS verso tutti, il costo mensile ammonta a 9,99 € con un costo di attivazione di 10 € che include la SIM fisica e la sua spedizione insieme a cinque euro di credito, ma non è finita qui, per coloro che infatti hanno già attiva una promozione di rete fissa sul proprio numero di caso potranno evolvere l’offerta sopracitata ottenendo i giga completamente illimitati, il tutto allo stesso prezzo mensile già descritto sopra e senza nessun vincolo.