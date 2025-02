Apple Watch, la loro batteria si gonfia e ci sarà un risarcimento

Apple Watch è stato un po’ al centro dell’ attenzione a causa di alcune problematiche accadute in questi anni alle generazioni di orologi smart. Infatti molti utenti hanno riscontrato il problema di rigonfiamento delle batterie che hanno causato alcuni problemi. Per questo motivo sono state attivate delle azioni per cercare di risolvere il problema e sembra che la soluzione trovata implichi un risarcimento da parte di Apple.

Questo però avverrà solamente per i cittadini americani che hanno riscontrato il problema, in Italia invece non sarà possibile attivare questa soluzione. Secondo la corte Distrettuale degli Stati Uniti, Apple dovrà pagare 20 milioni di dollari in modo da terminare questa vicenda iniziata nel 2019. Le generazioni interessate da questo problema sarebbero Original, Series 1, Series 2 e Series 3. Anche se c’è stato questo accordo, Apple continua a negare questa situazione e soprattutto la presenza di un difetto di tipo sistematico.

Apple Watch, previsto un risarcimento per gli utenti

In tutto questo Apple ha dichiarato che non sono state riscontrate delle problematiche dal loro punto di vista anche se è disposta a pagare per mettere a tacere questa faccenda. Gli utenti che hanno fatto richiesta di risarcimento hanno fatto presente il problema al servizio clienti Apple tra il 24 aprile 2015 e il 6 febbraio 2024. A seconda della quantità di utenti che avranno riscontrato il problema, verrà dati a ciascun dispositivo dai 20 ai 50 dollari. Per quanto riguarda l’ Italia invece, non ci sarà nessun risarcimento poiché le questioni di questo tipo fanno un percorso ben diverso. Infatti per ottenere un risarcimento di questo genere bisognerà intraprendere delle azioni legali individuali e con costi molto alti.

Oltre agli Apple Watch, anche i Fitbit di Google stanno riscontrando dei problemi e a causa del surriscaldamento delle batterie degli smart watch, la società ha dovuto pagare 12,25 milioni di dollari. Quindi problemi del genere si stanno diffondendo anche ad altre società. Vedremo se cambierà qualcosa con il tempo in merito a queste faccende.