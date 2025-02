iPhone SE 4 è questo: confermato il design dalle cover Spigen

Da settimane, o meglio mesi, si discute della volontà di Apple di lanciare un nuovo iPhone che non sia un top di gamma. Sembrava una provocazione parlare inizialmente di iPhone SE 4 ma alla fine è stata solo una previsione azzeccata. Ad oggi questo dispositivo sembra essere in dirittura d’arrivo e a confermarlo ci avrebbe pensato il celebre produttore di cover, Spigen. Sono comparse infatti online, per poi essere rimosse, delle immagini che confermano il design venuto a galla tramite indiscrezioni sul web nelle scorse settimane.

Niente tasto Home, notch e una sola fotocamera: sarà così iPhone SE 4, dispositivo che segna dunque il passaggio di un’epoca adottando un look nettamente più moderno rispetto ai suoi predecessori. Gli utenti dovranno dunque usare il Face ID per l’accesso e non più il celebre Touch ID a cui erano abituati soprattutto con i dispositivi della gamma SE. I bordi saranno piatti e ci saranno diverse novità interessanti.

Fotocamera da 48 MP e possibile Action Button

Dalle immagini delle cover emerge anche un altro dettaglio interessante: la fotocamera posteriore sarà singola, ma secondo i rumor potrebbe avere un sensore da 48 MP, un bel salto in avanti rispetto ai modelli precedenti della linea SE. Se confermato, permetterebbe di scattare foto di qualità superiore, avvicinandosi agli standard dei modelli più costosi.

Un’altra novità riguarda il tasto laterale, che potrebbe diventare un Action Button, lo stesso introdotto sugli iPhone 15 Pro e poi esteso alla serie iPhone 16. Se così fosse, gli utenti potrebbero personalizzarlo per eseguire azioni rapide, come attivare la torcia o avviare la fotocamera. Per quanto riguarda il display, il pannello sarà un OLED da 6,1 pollici.

Nuovo chip, USB-C e supporto all’AI

Sul fronte hardware, l’iPhone SE 4 dovrebbe essere equipaggiato con il chip A18, lo stesso presente su iPhone 16 e 16 Plus. Questo garantirebbe prestazioni elevate e, soprattutto, compatibilità con Apple Intelligence, il sistema di intelligenza artificiale sviluppato internamente.

Addio anche alla celebre porta di ricarica con connettore Lightning. Apple infatti ha scelto – per forza di cose, viste le normative europee – il type-C anche in questo caso.

C’è inoltre una novità da non sottovalutare, una vera e propria esclusiva: iPhone SE 4 sarà il primo della gamma Apple a presentare un modem 5G autonomo. L’azienda infatti abbandona ufficialmente la partnership con Qualcomm: da ora i chip 5G saranno marchiati Apple.