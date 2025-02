iPhone SE 4 potrebbe arrivare prima del previsto

In queste ultime settimane abbiamo visto intensificarsi sempre di più i rumors e le indiscrezioni riguardanti il prossimo smartphone di punta del colosso americano Apple. Ci stiamo riferendo al prossimo iPhone SE 4, il quale è stato ampiamente spoilerato sia dal punto di vista estetico sia dal punto di vista delle specifiche tecniche. Fino ad ora si pensava che il suo debutto ufficiale si sarebbe tenuto più in là, ma a quanto pare non sarà così. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il nuovo device dell’azienda potrebbe arrivare molto prima di quanto previsto.

iPhone SE 4, il nuovo device potrebbe arrivare già a metà febbraio

Secondo le ultime indiscrezioni emerse in rete in queste ore, il prossimo smartphone di punta di casa Apple potrebbe arrivare ufficialmente sul mercato molto prima del previsto. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo iPhone SE 4. Quest’ultimo potrebbe essere presentato già durante questo mese. In particolare, sul noto sito Bloomberg Mark Gurman avrebbe rivelato che Apple potrebbe annunciare questo device tra il 10 e il 14 febbraio 2025.

Oltre a questo, su Bloomberg Gurman ha rivelato poi ulteriori dettagli di rilievo. Secondo quanto riportato, il colosso americano Apple non avrebbe intenzione di tenere nessun evento di presentazione ufficiale per questo prodotto, anzi. Il tutto dovrebbe essere ufficializzato tramite un semplice comunicato stampa da parte dell’azienda. Gurman, infine, ha infine rivelato un ultimo dettaglio riguardante il presunto prezzo di vendita. Il prossimo iPhone SE 4 potrebbe dunque arrivare sul mercato con un prezzo leggermente più alto rispetto alla precedente generazione. Si parla di circa 500 dollari, contro i 429 dollari del passato.

Ovviamente per ora non abbiamo la conferma ufficiale da parte di Apple. Tuttavia, mancano letteralmente pochissimi giorni alla presunta data del debutto del nuovo device, quindi scopriremo molto presto se quanto è emerso è vero oppure no. Ricordiamo che, secondo gli ultimi rumors, il nuovo device avrà un display con tecnologia OLED con una diagonale molto contenuta pari a 6.1 pollici. A differenza del passato, ci sarà un notch simile a quello presente sullo scorso iPhone 14.