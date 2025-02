GTA VI, Take-Two conferma la finestra di uscita

Il silenzio di Rockstar Games su GTA VI sta causando non pochi timori nei videogiocatori. Gli utenti e gli analisti stanno iniziando a pensare che la software house potrebbe annunciare un rinvio della data di uscita al fine di avere più tempo per completare lo sviluppo.

Tuttavia, sulla questione è intervenuta in via indiretta Take-Two, azienda che controlla Rockstar Games. In un incontro con gli azionisti per discutere i risultati finanziari dell’ultimo trimestre del 2024, il CEO Strauss Zelnick si è espresso a riguardo.

Zelnick ha affermato che un rinvio è sempre possibile ma è anche molto fiducioso che la finestra di lancio prevista per l’autunno 2025 verrà rispettata. L’amministratore delegato non ha voluto affermare con certezza che Rockstar Games riuscirà a completare il gioco entro la data prestabilita.

La scelta di parole è stata molto scaramantica per sua stessa ammissione. Il CEO di Take-Two ha lasciato intendere che non appena si definisce qualcosa con certezza la sfortuna si manifesta. Questa premessa è fondamentale per non dare nulla per certo in un settore in rapida evoluzione come quello videoludico. Tuttavia, Zelnick ha dichiarato che tutto il team sta lavorando affinché la finestra venga rispettata.

Ad ulteriori domande inerenti GTA VI, il CEO ha declinato non rispondendo e non fornendo ulteriori dettagli. Come più volte affermato in passato, Rockstar Games sta lavorando per realizzare un titolo completo e che possa raggiungere la perfezione.

Per questo motivo lo sviluppo sta proseguendo anche a pochi mesi dal presunto lancio ufficiale. Lo studio di sviluppo e il publisher sanno che la concorrenza è agguerrita e ci sono tantissimi rivali pronti a battagliare con il nuovo capitolo della saga di Grand Theft Auto. Per questo, Rockstar Games è chiamata ad un sprint finale per rispettare le aspettative dell’intera industria videoludica.