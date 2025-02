Fastweb Mobile: 150GB in 5G a soli 7,95 euro al mese

Febbraio 2025 segna il lancio di una proposta molto interessante da parte di Fastweb Mobile. Con soli 7,95€ al mese, infatti, l’operatore offre una connessione in 5G, ben 150GB di traffico dati e minuti illimitati verso numeri fissi e mobili. Questa offerta, a un prezzo contenuto, consente di navigare in maniera veloce e senza preoccupazioni. Proprio grazie alla rete 5G disponibile in tutte le zone coperte dalla tecnologia di ultima generazione. La promo include anche 100 SMS, un’opzione utile per chi ha preferisce comunicare senza avvalersi di internet.

Fastweb Mobile: roaming internazionale e protezione extra

L’attivazione della SIM è molto semplice e può essere effettuata tramite SPID. Permettendo così una rapida attivazione. Ma non è tutto. Poiché le persone avranno la possibilità di scegliere di avere una eSIM. Ovvero una scheda virtuale compatibile con i principali modelli di smartphone in commercio. Una comodità in più per chi cerca soluzioni moderne e facili da gestire.

È importante sapere però che se si superano le soglie previste, come i 150GB di internet o i 100 SMS, sono previsti costi aggiuntivi. Si parla di 6€ per ogni gigabyte oltre il limite e 5 centesimi per ogni SMS in eccesso. Nonostante ciò, tale proposta resta estremamente competitiva. In quanto offre un’ottima soluzione per chi ha esigenze di connessione elevata ma non vuole spendere troppo.

Oltre ai vantaggi di una connessione veloce e a chiamate illimitate, l’offerta di Fastweb Mobile include anche un servizio di roaming internazionale interessante. I clienti potranno infatti utilizzare minuti illimitati verso 60 destinazioni nel mondo e navigare fino a 11GB al mese nei paesi come il Regno Unito, la Svizzera e l’Ucraina, senza costi aggiuntivi. Ciò rende questa soluzione assolutamente ideale per chi viaggia spesso all’estero.

La sicurezza prima di tutto

Un altro servizio interessante che vale la pena indicare è il Fastweb Protect. Quest’ultimo garantisce una protezione extra ai dispositivi mobili per un canone mensile di soli 3€. Ma è gratuito per i primi tre mesi. Si tratta così di un’opzione che arricchisce ulteriormente l’offerta, dando agli utenti una sicurezza aggiuntiva contro le minacce informatiche.

Insomma, è chiaro che con questa proposta, Fastweb dimostra di aver pensato a tutto. Non solo a una connessione potente e vantaggiosa, ma anche una protezione che aumenta il valore del piano.