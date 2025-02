Ampace Andes 1500: power station portatile da 1462 Wh ad un ottimo prezzo

Ampace, azienda orientale esperta nella realizzazione di prodotti per l’accumulo di energia, ha recentemente lanciato in Europa un nuovo modello di power station: Ampace Andes 1500.

Il prodotto presenta al proprio interno un pacco di batterie LiFePO4 da 1462 Wh, con potenza di 2400W (picco di 3600W), senza andare ad intaccarne la relativa portabilità. Le sue dimensioni sono di 436 x 195 x 335 millimetri, con un peso netto di 16,5 kg, il design è curato e minimale, in linea con le aspettative per un prodotto dello stesso tipo.

I punti di forza del dispositivo sono molteplici, si parte appunto dalla presenza di batterie LFP, ottime per estenderne la longevità, in termini di resa, anche dopo 6000 cicli di ricarica, oltre che per quanto riguarda la protezione da un eventuale sovraccarico o surriscaldamento. Questi si appoggia ad un cutting-edge BMS, capace di proteggerla da problematiche di vario tipo, oltre che migliorarne le prestazioni. I metodi di ricarica supportati sono sostanzialmente tre: con pannelli solari (600W massimo) in 3-5 ore, con presa a muro (1800W max) in 55 minuti, o collegamento alla presa dell’auto da 96W in 16 ore.

Ampace Andes 1500: versatilità e prezzo

Ampace Andes 1500 può essere facilmente controllata direttamente dall’applicazione dedicata, in modo da verificarne il funzionamento anche da remoto, ed allo stesso tempo regolare la modalità della luce LED anteriore (luce classica, SOS o codice morse).

Il dispositivo è estremamente versatile data la presenza di 13 porte di output, troviamo difatti 4 porte USB-A, 2 porte USB-C, 2 DC5521, un connettore per l’accendisigari dell’auto e ben 4 AC classiche (le spine schuko della corrente, per intenderci). Il tutto viene controllato, oltre che da mobile come indicato poco sopra, anche dal grande display anteriore, a colori e retroilluminato, sul quale vengono visualizzate tutte le informazioni di stato in tempo reale.

Dove acquistarlo

Ampace Andes 1500 può essere acquistato direttamente su Geekbuying ad un prezzo di soli 799,99 euro, applicando il codice Tecnoandroid, nella pagina di riepilogo dell’ordine (prima di effettuare il pagamento). Dall’11 al 28 Febbraio è attiva una promozione che abbassa il prezzo di listino di 899,99 euro a soli 849,99 euro, ma con l’applicazione del codice indicato poco sopra, potrete ottenere uno sconto aggiuntivo di 50 euro.

I metodi di pagamento accettati sono carte di credito (Mastercard e Visa), Paypal, Apple e Google Pay, con spedizione gratuita in 2/7 giorni lavorativi presso il vostro domicilio, garanzia di 6 anni, e soprattutto nessun dazio doganale da pagare, in quanto la spedizione viene effettuata dai magazzini siti all’interno dell’Unione Europea.