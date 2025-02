GTA VI, il prezzo di lancio potrebbe cambiare per sempre il settore videoludico

In queste ore sta circolando una indiscrezione non confermata su GTA VI. Il prossimo titolo realizzato da Rockstar Games non ha ancora una data di uscita ufficiale ma Matthew Ball ha ipotizzato il possibile prezzo di lancio.

L’analista ha dichiarato nel report “State of Video Gaming 2025” che i videogiocatori arriveranno a sborsare tra gli 80 e i 100 dollari per acquistare GTA VI. Si tratta di una cifra al di sopra dell’attuale soglia per i titoli console e potrebbe dare il via ad una rivoluzione del settore videoludico.

Il motivo dell’aumento di prezzo è da ricercare nell’enorme investimento effettuato da Rockstar Games per sviluppare un titolo di questa portata. Il nuovo capitolo della saga di Grand Theft Auto si preannuncia epico per dimensioni e qualità e l’azienda vorrebbe rientrare nell’investimento miliardario nel più breve tempo possibile.

Se GTA VI dovesse arrivare sugli scaffali ad 100 dollari, anche gli altri publisher aumenterebbero il prezzo dei propri titoli

Se questa previsione dovesse avverarsi, di certo l’enorme attesa verso GTA VI non scoreggerà gli utenti dall’acquisto. Siamo certi che i volumi di vendita saranno comunque notevoli nonostante un prezzo di lancio che potrebbe arrivare a 100 dollari.

Ci aspettiamo che questa scelta possa dare il via ad un rialzo dei prezzi che coinvolgerà tutte le sofware house e i publisher. Ogni nuovo titolo Tripla A proveniente dagli studi più blasonati sarà lanciato alla cifra massima possibile per massimizzare i profitti. Gli analisti sono fiduciosi che un potenziale lancio di GTA VI ad un prezzo più alto rispetto alle media darebbe uno scossone all’industria videoludica senza paragoni.

Per le software house rappresenterebbe una svolta non indifferente che permetterebbe di ottimizzare i costi di sviluppo sempre più elevati. Tuttavia, dal punto di vista degli utenti, questa scelta non farebbe assolutamente piacere. Acquistare un gioco a 100 euro comporterebbe un aggravio notevole di spese in quanto diventa fondamentale scegliere bene cosa acquistare per evitare di sprecare il proprio denaro. Inoltre, se al costo iniziale già elevato ci si aggiungono i Season Pass e i DLC venduti separatamente, il prezzo aumenta esponenzialmente.