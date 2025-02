WindTre presenta per Very Mobile la nuova offerta fisso e mobile con Netflix incluso

Dal 6 febbraio 2025, WindTre ha lanciato una nuova proposta per i clienti di Very Mobile, il suo brand semivirtuale. Si tratta di un’offerta convergente che include sia la rete fissa che la SIM Very Mobile. Tutto ciò con uno sconto sul canone mensile e un bonus di 100GB in omaggio al mese per 12 mesi.

L’iniziativa si rivolge a nuovi e già clienti di VeryMobile che desiderano combinare l’abbonamento mobile con una linea fissa WindTre. Le persone potranno scegliere tra vari piani, inclusi quelli con Netflix, sia con pubblicità che senza. Il servizio include anche il modem Wi-Fi 7 per le connessioni FTTH, che offre velocità fino a 2,5Gbps grazie alla rete Open Fiber.

WindTre, Very Mobile e le caratteristiche delle diverse versioni di Netflix

Ma non è tutto. L’ offerta infatti prevede una varietà di tecnologie per la connessione. Tra cui FTTC, Fibra FTTH e FWA Outdoor 5G. Il prezzo base parte da 27,99€ al mese, comprensivo del modem e di un abbonamento gratuito ad Amazon Prime per 12 mesi. In cambio, i clienti riceveranno 100GB mensili sulla SIM Very. Ma senza la possibilità di ottenere internet illimitato, come accade invece per i clienti WindTre. Questo pacchetto consente anche di aggiungere l’opzione Netflix, sia nella versione con pubblicità che senza, a seconda delle preferenze di ognuno.

Una delle novità più rilevanti di questa soluzione è sicuramente, come detto l’inclusione di Netflix. Abbonamento che può essere attivato nella versione Standard con pubblicità o senza. Se il cliente sceglie la versione con pubblicità, si parla di piano standard in cui è prevista la visione di contenuti in Full HD con l’aggiunta di inserzioni pubblicitarie. La versione senza pubblicità, invece, consente di avere una fruizione continua dei contenuti in qualità Full HD, senza interruzioni pubblicitarie. I clienti che scelgono la versione con Netflix senza pubblicità devono però considerare un piccolo incremento sul prezzo dell’offerta. La quale a partire dal 1° marzo 2025 sarà di 1€ in più al mese.

WindTre ha anche previsto un’opzione Premium, che permette di passare al piano più costoso di Netflix, che offre visione in 4K su più dispositivi contemporaneamente. La promozione è valida fino al 28 febbraio 2025, con una serie di vantaggi per chi attiva la connessione fissa con Netflix incluso. Ad ogni modo, chi non attiva l’offerta o decide di disdirla, continuerà a godere dei contenuti di Netflix tramite il proprio account personale, con il metodo di pagamento originale.