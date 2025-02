Auto: ibride plug-in anche dopo il 2035?

Il 2035 non è semplicemente una data. Per il settore automotive ha un significato ben preciso e rappresenta senza dubbio una delle tematiche che più sono state discusse nel corso dell’ultimo periodo. Ci si chiede infatti se il 2035 sarà l’anno in cui si potrà procedere con la vendita di sole auto elettriche ponendo fine definitivamente alla vendita di auto endotermiche.

Si tratta certamente di una tematica importante che riguarda da vicino tutti i costruttori del settore automotive che, in vista di tale data, stanno modificando le proprie strategie future al fine di implementare già a partire da adesso nuovi modelli a zero emissioni. Sembrerebbe però che si sia la speranza che qualcosa possa cambiare. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutte le novità delle ultime ore in merito alla questione 2035.

Auto: novità sullo stop alle endotermiche dal 2035?

Il settore automotive è sempre più ricco di novità e di progetti che attirano l’attenzione. Ad incuriosire particolarmente, nelle scorse ore, alcune dichiarazioni diffuse da Der Spiegel che ha fatto riferimento ad alcune fonti direttamente collegate con il Dialogo Strategico attualmente in corso.

Secondo quanto diffuso, dunque, sembrerebbe che potrebbe esserci la speranza di un via libera per continuare a vendere ibride Plug-in ed elettriche con range extender. Non a caso, secondo la stessa rivista, continua ad essere forte il pressing che i costruttori del settore automotive stanno rivolgendo a Bruxelles.

Non dobbiamo infatti dimenticare che al proposito anche la stessa Ursula von der Leyen fece accenno ad una maggiore flessibilità dichiarando che per raggiungere l’obiettivo di neutralità climatica per le auto entro il 2035 servirà un approccio neutrale dal punto di vista tecnologico. Approccio in cui gli e-fuel svolgeranno un ruolo attraverso una modifica mirata al regolamento come parte della revisione pianificata. Non ci resta dunque che attendere nuovi aggiornamenti in merito visto che le notizie diffuse da da Der Spiegel non possono purtroppo essere considerate ufficiali.