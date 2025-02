WhatsApp: novità in arrivo per le modifiche a foto e video inviati

WhatsApp si prepara a rilasciare una funzione molto attesa. La quale permetterà di modificare le didascalie delle foto e dei video anche dopo averli inviati. La novità risponde a una richiesta che circolava già da temp. Ovvero la possibilità di intervenire sui contenuti multimediali condivisi nell’app di messaggistica istantanea.

Attualmente, infatti, è possibile correggere solo i singoli messaggi o le didascalie di singoli media. Ma non è possibile agire sulle didascalie degli album di foto o video una volta che sono stati inviati. Questo cambiamento va a colmare una lacuna presente nella gestione dei file multimediali all’interno della piattaforma.

Le caratteristiche della nuova funzionalità di WhatsApp

Gli sviluppatori di Meta, la società madre di WhatsApp, sono già al lavoro su un aggiornamento. Grazie a chi sarà possibile modificare le didascalie di foto e video in album anche dopo che questi sono stati condivisi. Fino ad oggi, gli utenti che si accorgevano di aver commesso un errore nella didascalia di un album dovevano inviare un nuovo messaggio per correggere la situazione, causando una certa frustrazione. Con la nuova funzione, invece, basterà intervenire sulla didascalia entro 15 minuti dall’invio. Evitando così la necessità di inviare nuovamente lo stesso contenuto per apportare una correzione.

Questa funzione è stata individuata dagli esperti di WaBetaInfo. I quali hanno scoperto la novità all’interno della versione Beta 2.25.3.12 di WhatsApp, disponibile per i dispositivi Android. Non si tratta di una modifica radicale del sistema. Ma di un miglioramento che riguarda esclusivamente la gestione delle didascalie degli album multimediali. Grazie a questa novità, gli utenti avranno la possibilità di correggere testi errati o incompleti senza dover inviare un messaggio aggiuntivo. L’aggiornamento non prevede modifiche al sistema di gestione delle foto e dei video, ma solo alla possibilità di agire sulle didascalie associate agli album.

Al momento, la funzione è ancora in fase di testing. Ma non dovrebbe richiedere molto tempo per essere rilasciata ufficialmente. Nonostante sia una modifica relativamente piccola, questo aggiornamento è destinato a migliorare notevolmente l’esperienza di condivisione dei contenuti multimediali su WhatsApp. Poiché consente di avere un maggiore controllo sui file inviati. Concludendo la fase di test, la novità potrebbe essere messa a disposizione di tutti molto presto. Contribuendo così a rendere la piattaforma ancora più versatile ed efficiente.