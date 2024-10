Very Mobile ha lanciato una nuova promozione rivolta ai nuovi clienti che acquistano una SIM online con spedizione a domicilio. Si tratta di “Very Sorpresa” grazie alla quale insieme alla scheda principale il cliente riceverà fino a due SIM aggiuntive in omaggio. Quest’ultime sono riconoscibili per il colore bianco rispetto alla SIM principale, che resta verde. L’iniziativa è pensata per incentivare la condivisione del servizio con amici e conoscenti. Inoltre, è disponibile la possibilità di ottenere fino a 150 euro di ricariche omaggio tramite la promozione “Porta un Amico in Very.”

Very: ecco come funziona la nuova promo “Sorpresa”

Le SIM aggiuntive sono corredate da una lettera di benvenuto che illustra le modalità di attivazione online delle schede. Nello specifico, possono essere attivate dallo stesso cliente o regalate ad amici. In caso di regalo, la promozione Porta un Amico offre una ricarica omaggio sia al cliente che invita che al nuovo cliente invitato. Al momento, fino al 25 novembre 2024, entrambe le parti ricevono una ricarica di 5 euro, che aumenta di ulteriori 10 euro se l’invitato richiede la portabilità da determinati operatori come Iliad, Fastweb, o Poste Mobile. In questo caso si arriva ad un totale di 15 euro di ricarica. Un cliente Very può invitare fino a un massimo di 10 amici, con la possibilità di accumulare dunque fino a 150 euro in ricariche omaggio.

Le SIM aggiuntive “Very Sorpresa” possono essere attivate anche con una qualsiasi delle offerte presenti sul sito dell’operatore. Per procedere all’attivazione, è necessario accedere alla pagina dedicata ed inserire il codice amico fornito dal cliente invitante. Le SIM Very Sorpresa fanno parte della gamma Very Green, introdotta dal 2021, composte al 100% di plastica riciclata post-consumo e prodotte senza emissioni di CO2. Un’opzione davvero vantaggiosa che strizza l’occhio anche alla cura e la salvaguardia del pianeta. Per evitare di perdere tali vantaggi è utile procedere il prima possibile per ottenere SIM extra e ricariche omaggio.