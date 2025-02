Sonos sfida il mercato dello streaming con un dispositivo innovativo

Il settore dello streaming sta per accogliere un nuovo concorrente di fascia alta. Sonos, azienda nota per i suoi sistemi audio di qualità, sembra infatti pronta a lanciare un set-top box destinato a distinguersi dalla concorrenza.

Secondo The Verge, che ha ottenuto informazioni esclusive, il dispositivo sarà una raffinata scatola nera. Essa si presenterà leggermente più spessi di un mazzo di carte, e sarà accompagnato da un telecomando dedicato.

Sonos: tecnologia avanzata e qualità audio superiore

L’aspetto più interessante di questo prodotto riguarda però il posizionamento sul mercato. Probabilmente riuscirà a collocarsi in una fascia premium, superando persino i dispositivi consolidati come Apple TV. L’azienda però non punta solo sull’hardware. Ma anche su un’interfaccia utente innovativa, sviluppata internamente su base Android. L’obiettivo è quello di provare ad offrire un’esperienza d’uso intuitiva. Insieme ad un sistema di ricerca universale che permetta di navigare facilmente tra le principali piattaforme di streaming. Come Netflix, Disney Plus e Max.

Oltre alle funzionalità di streaming, il nuovo dispositivo si distinguerà per la sua capacità di operare come switch HDMI. Questa soluzione permetterà di collegare console, soundbar e altri dispositivi senza sacrificare la qualità del segnale. Un vantaggio rilevante riguarda anche la riduzione della latenza audio, un problema spesso riscontrato dagli utenti Sonos. Il set-top box eliminerà i ritardi nella sincronizzazione tra suono e immagini, migliorando l’esperienza di visione.

Sul fronte della connettività, il dispositivo supporterà il Wi-Fi 7 e disporrà di una porta Ethernet gigabit. Garantendo così una trasmissione stabile e veloce dei contenuti. Un’altra caratteristica chiave sarà la possibilità di creare un sistema audio surround utilizzando gli altoparlanti Sonos già esistenti, anche senza una soundbar dedicata.

Dopo un anno turbolento, segnato dal fallimentare lancio di una nuova app e dalle dimissioni del CEO Patrick Spence, Sonos ha bisogno di un prodotto che rilanci il brand. La recente soundbar Arc Ultra ha riscosso un buon successo e il set-top box potrebbe rappresentare un nuovo punto di svolta per l’azienda nel settore dell’intrattenimento domestico.