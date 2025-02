Truffa iCloud: il nome del servizio di Apple frega gli utenti e li deruba

Oggi è difficile reagire alle truffe online, le quali, una volta andate a segno, sono davvero complicate da rimandare indietro. Stando a quanto riportato in queste ore, starebbe girando da giorni una nuova truffa che parlerebbe di iCloud.

I truffatori fanno credere alle vittime di avere il proprio iCloud pieno e di dover agire in qualche modo. È proprio così che si finisce per cadere nel tranello, il quale vuole in ogni modo conquistare i dati personali degli utenti e anche i conti correnti. In basso ci sono le informazioni per far sì che nessuno ci caschi.

La nuova truffa porta il nome di iCloud, ecco cosa c’è scritto nel messaggio

Questo è il testo che sta girando e che ha fregato decine di persone. Qualcuno credeva realmente di avere iCloud pieno e pertanto ha agito cliccando sui link nel testo, che noi ovviamente abbiamo provveduto a rimuovere. Ecco il messaggio truffa:

“iCloud

Il tuo spazio di archiviazione iCloud è pieno

Hello [MAIL DELLA VITTIMA]

Lo spazio di archiviazione di iCloud è pieno. Hai superato il limite di archiviazione previsto dal tuo piano, il che significa che i tuoi documenti, contatti, posta e dati del dispositivo non verranno più sottoposti a backup su iCloud e le tue foto e i tuoi video non verranno caricati su Foto di iCloud. iCloud Drive e le app iCloud non si aggiornano sui tuoi dispositivi.

Per continuare a utilizzare questi servizi iCloud, devi effettuare l’upgrade a iCloud+ o ridurre la quantità di spazio di archiviazione utilizzato.

Importante: se non acquisti spazio di archiviazione aggiuntivo o non riduci al più presto la quantità di spazio di archiviazione che utilizzi, non potrai più inviare o ricevere messaggi utilizzando il tuo indirizzo email iCloud.

Esegui l’upgrade a iCloud+ con 2 TB gratuitamente!

[l’offerta termina domani]

Cordiali saluti,

Il team di iCloud“.