Stellantis: sistema di scarico per auto elettriche, il brevetto

La casa automobilistica Stellantis porta avanti importanti progetti che puntano alla progettazione di modelli nuovi e innovativi, ma non solo. Secondo quanto diffuso l’azienda, infatti, l’obiettivo sarebbe anche quello di realizzare una sorta di sistema di scarico dedicato alle auto elettriche. Una novità del tutto importante che non fa altro che attirare l’attenzione.

Come sappiamo, infatti, le nuove auto a propulsione elettrica si contraddistinguono dalle classiche poiché non sono dotate di un sistema di scarico. Secondo Stellantis, però, tale sistema potrebbe rappresentare un punto di forza anche per le vetture BEV. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito.

Stellantis: sistema di scarico anche per le auto elettriche?

Si parla sempre più spesso di nuove tecnologie e di auto. Un insieme di due elementi che nell’ultimo anno è diventato un unico punto di incontro. Non esistono infatti vetture senza un sistema di tecnologie avanzate che consentono alla vettura di offrire il meglio dell’esperienza di guida.

A tal proposito, dunque, il costruttore Stellantis avrebbe deciso di realizzare un brevetto, già pubblicato lo scorso gennaio dall’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti. Non a caso, Stellantis riterrebbe utile un sistema di scarico sulle vetture elettriche poiché andrebbe a migliorarne la sicurezza. Ottimizzare quest’ultimo aspetto significherebbe, di conseguenza, tubo di scappamento per le auto elettriche secondo Stellantis? A migliorare la sicurezza, prevenire gli incendi delle batterie e, nel caso avvenissero, ridurne l’entità dei danni.

Nello specifico, il sistema di scarico presente nel brevetto consentirebbe di eliminare dal pacco batteria gas infiammabili evitando, di conseguenza, che una fuga termica possa trasformarsi in incendi.

Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito al nuovo brevetto realizzato da Stellantis per ottimizzare la sicurezza delle vetture elettriche. Deciderà di rendere reale tale brevetto? Lo scopriremo in futuro in base alle novità che saranno diffuse.