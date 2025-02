Norvegia: il 96% delle auto immatricolate è elettrico

Sono sempre di più i Paesi che puntano a diffondere una mobilità sostenibile che punta a raggiungere le zero emissioni di CO2. Un obiettivo che però nella maggior parte dei casi richiede una serie di ostacoli da superare visto che non sempre la scelta degli utenti ricade su tale tipologia di veicoli. Tra i tanti Paesi, la Norvegia sta senza alcun dubbio andando controtendenza. Il 95,8% delle nuove auto immatricolate a gennaio 2025 erano elettriche.

Secondo questo dato recentemente diffuso, ci troviamo davanti ad un Paese che vuole a tutti i costi avere una mobilità elettrica e sostenibile. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito alla Norvegia.

Norvegia: esempio per una mobilità sostenibile

Se da una parte alcuni Paesi fanno ancora una grande fatica a vedere diffondere le auto elettriche, dall’altra la Norvegia non può che essere ammirata. Un Paese che con il passare del tempo è riuscito a raggiungere un risultato del tutto ottimale per quando riguarda la mobilità sostenibile.

I dati recentemente diffusi, che mostrano come la Norvegia a gennaio 2025 abbia registrato una percentuale di auto elettriche immatricolate pari al 95,8%.

Facendo riferimento a tale dato è impossibile non dice che probabilmente tra soli pochi mesi il Paese riuscirà a vendere solamente auto elettriche.

I dati diffusi rendono noto che delle 9.343 nuove autovetture immatricolate a gennaio, 8.954 erano elettriche.

Visto il grande risultato ottenuto non sono mancate le parole del responsabile della Norwegian Road Federation. Egli stesso ha sottolineato che il risultato raggiunto porta il Paese nella giusta direzione. Ciò nonostante, è troppo presto per dire che l’obiettivo è stato raggiunto. Secondo quanto dichiarato, infatti, solo negli ultimi cinque giorni di gennaio, la quota di auto elettriche è in realtà leggermente diminuita e alcune centinaia di persone hanno scelto un’auto diesel o a benzina.