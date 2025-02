Grok AI si espande: pre-registrazioni aperte anche in Italia

Dopo il debutto negli Stati Uniti, Grok AI si prepara a conquistare nuovi mercati, tra cui l’Italia. L’app di intelligenza artificiale sviluppata da X è finalmente disponibile per la pre-registrazione sia su Play Store per Android che su App Store per iOS. Coloro che sono interessati possono già prenotarne l’installazione. La quale partirà automaticamente non appena l’app sarà ufficialmente rilasciata.

Per i possessori di dispositivi Apple, la data indicata è il 28 febbraio, ma resta la possibilità di variazioni dell’ultimo minuto.

Grok: funzionalità avanzate e confronto con la concorrenza

Nonostante l’apertura al mercato italiano, il rollout di Grok AI sta avvenendo in modo selettivo. Alcuni utenti in Australia, Canada, India, Filippine e Arabia Saudita hanno già avuto la possibilità di testare l’applicazione. Però solo grazie a un programma beta su invito. Questa scelta strategica ha generato qualche perplessità. Specialmente considerando la competizione sempre più serrata nel settore delle intelligenze artificiali. Mentre aziende rivali puntano su un’espansione più rapida, X sembra adottare un approccio più graduale. Ovvero testa Grok AI in più fasi prima di un lancio globale definitivo.

Grok AI è basata su Grok2. Un modello avanzato di intelligenza artificiale che offre sia un’esperienza gratuita che una versione premium a pagamento. L’app non si limita a svolgere il ruolo di chatbot. Ma integra anche una funzione per la generazione di immagini. Proprio su questo fronte, la tecnologia sviluppata da X sembra distinguersi rispetto ad altre soluzioni disponibili sul mercato. In quanto mostra risultati di qualità superiore rispetto ai principali concorrenti accessibili al pubblico.

L’arrivo di Grok AI in nuovi mercati potrebbe quindi rappresentare un punto di svolta per la strategia di X. Con l’IA sempre più al centro dell’innovazione tecnologica, l’app potrebbe diventare un serio rivale per le soluzioni già affermate. La sua affermazione dipenderà da diversi fattori. Tra cui l’accoglienza degli utenti e la capacità di competere con alternative consolidate.

Elon Musk e il suo team puntano su un’AI capace di offrire un’esperienza avanzata e versatile. Ma sarà il mercato a decidere se questa strategia sarà sufficiente a fare di Grok un leader nel settore.