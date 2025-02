Auto elettriche cinesi in Europa in crescita: prezzi aggressivi e tecnologia avanzata

Il mercato automobilistico europeo è in un momento strano, critico e ricco di incertezze, oltre che di competitività. I brand i cinesi, storicamente considerati come semplici copie a basso costo, guadagnano sempre più terreno. Ma cosa sta accadendo realmente? I consumatori europei stanno cominciando a vedere in modo diverso le case automobilistiche Made in China, soprattutto tra i più giovani. In passato, erano visti come alternative economiche e magari neanche così durevoli, ma oggi vengono riconosciuti per la loro innovazione e qualità. Tale aspetto è particolarmente evidente nel settore delle auto elettriche più che nelle tradizionali. Brand come BYD e MG stanno già conquistando una posizione importante tra le EV. Il 20% degli acquirenti di auto nuove, infatti, è pronto a considerare un marchio cinese per il prossimo acquisto della propria auto. E se a ciò aggiungiamo il fatto che MG e BYD sono già tra i 25 marchi più familiari in Europa, la sfida per i produttori tradizionali diviene particolarmente ardua. Ma come hanno fatto i cinesi a raggiungere questi traguardi? Grazie a un prezzo competitivo e a un’offerta di tecnologia avanzata che ha risvegliando l’interesse del pubblico.

Le auto cinesi possiedono un grosso vantaggio: qual è?

Un altro aspetto fondamentale emerge dalla ricerca: i consumatori sono attenti al prezzo. In media, un’auto cinese potrebbe costare il 27% in meno rispetto ai marchi consolidati, un vantaggio non indifferente. Ma non è solo una questione di cifre. Gli acquirenti sono disposti a considerare un marchio cinese anche con un risparmio più contenuto, tra l’11% e il 20%. Addirittura, per un acquirente su dieci, basta una differenza del 10% per spingerlo verso un brand cinese. La percezione cambia, e non solo nel Sud Europa, dove Italia e Spagna sono più aperte all’idea. Anche i giovani sotto i 35 anni sono pronti a superare i pregiudizi sulle auto. Se il prezzo è giusto e la qualità è comparabile, l’interesse cresce. Non è forse questo il segno che il mercato sta cambiando davvero? I produttori tradizionali dovrebbero prestare attenzione. Le case automobilistiche cinesi stanno investendo risorse enormi per rafforzare il brand. Con piani ambiziosi come il lancio di nuovi modelli elettrici, probabilmente, l’Europa potrebbe trovarsi presto di fronte a una vera e propria rivoluzione. Chi rimarrà indietro in questa corsa rischia di vedere il proprio mercato auto sfuggire via.