Google aggiorna il widget di ricerca: nuove scorciatoie rapide per un accesso più veloce

Google ha introdotto un aggiornamento per il widget di ricerca, rendendolo più funzionale grazie all’aggiunta di un menu di scelta rapida con scorciatoie personalizzabili. Questa novità, in fase di rollout per alcuni utenti, permette di accedere in modo più rapido alle funzioni principali del motore di ricerca.

Un widget più intuitivo con scorciatoie rapide

Con il nuovo aggiornamento, il widget della ricerca Google ora include un menu di scelta rapida che consente di avviare alcune operazioni con un solo tocco. Tra le opzioni disponibili, gli utenti potranno effettuare una ricerca testuale, avviare la ricerca vocale o utilizzare Google Lens per l’identificazione di oggetti e testi tramite la fotocamera. Lo scopo di questa modifica è migliorare l’accessibilità delle funzioni di ricerca, rendendo il widget non solo un semplice strumento di input, ma un vero punto di accesso rapido a Google e ai suoi strumenti avanzati.

Il menu di scelta rapida si attiva tenendo premuto il widget di ricerca sulla schermata home, facendo apparire un pannello con le opzioni disponibili. Gli utenti possono così scegliere l’azione desiderata senza dover aprire l’app Google, velocizzando l’interazione e rendendo l’esperienza più fluida. Inoltre, la nuova interfaccia rende il widget più in linea con il design di Material You, adattandosi ai colori dinamici del sistema e migliorando la coerenza visiva con il resto dell’interfaccia Android.

Disponibilità dell’aggiornamento

L’aggiornamento è attualmente in fase di distribuzione per alcuni utenti, soprattutto per chi utilizza la versione beta dell’app Google su dispositivi Android arm64. Il rollout globale avverrà nelle prossime settimane, portando questa funzione a tutti gli utenti. Google sta ottimizzando il suo widget di ricerca, introducendo scorciatoie rapide che semplificano l’accesso a funzioni come la ricerca vocale e Google Lens. L’aggiornamento migliora l’esperienza utente, rendendo la ricerca più veloce e accessibile direttamente dalla schermata home.