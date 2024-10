Nel corso degli anni Google è riuscito a progettare e portare sul mercato funzioni e servizi che ottimizzano moltissime delle procedure che giornalmente portano a termine gli utenti. Grazie al conseguente sviluppo della tecnologia, infatti, i miglioramenti sono stati notevoli e senza dubbio utilissimi. Tra le funzionalità messe a disposizione dal colosso di Mountain View, ad esempio, cerchia e cerca di Google Lens permette agli utenti di effettuare modifiche sulle parole. Modiche come disegnare sulle parole, fare uno scarabocchio e molto altro.

Non a caso, la funzione Cerchia e cerca è in grado di offrire tanti vantaggi agli utenti che la utilizzano anche per via dell’implementazione dell’AI di Google. Scopriamo insieme nel corso di questo articolo maggiori dettagli su questa funzionalità ma soprattutto su una novità delle ultime ore.

Google: novità sulla funzione cerchia e cerca

Quante volte vi sarà capitato di utilizzare cerchia e cerca da Google Lens? Sicuramente tantissime visto che si tratta di una funzionalità del tutto utile e innovativa. Non a caso, nei mesi scorsi Cerchia e cerca ha iniziato a dare la possibilità di effettuare la ricerca di un brano musicale. Funzione del tutto apprezzata dagli utenti e messa in funzione grazie all’uso dell’intelligenza artificiale.

Come sappiamo, l’obiettivo di Google è sempre quello di offrire servizi ottimali e in tale prospettiva punta a migliorare ulteriormente la funzionalità di cui parliamo grazie ad un team di sviluppatori eccellente. Nonostante le ottimizzazioni apportate, nelle scorse ore è stata rimossa la funzione relativa alla scorciatoia per Lens. Nello specifico, infatti, la modifica apportata dal team riguarda la rimozione della scorciatoia a Google Lens che consentiva di effettuare una ricerca visiva in tempo reale. Visto il cambiamento, non ci resta che attendere notizie relative alla modifica per poter comprendere se si tratta di una malfunzionamento oppure di un cambiamento voluto da Google.