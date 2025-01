Google ha rilasciato un nuovo aggiornamento per Gboard, la sua popolare tastiera virtuale, introducendo le attese funzionalità di “Annulla” e “Ripristina“. Queste novità migliorano l’esperienza di scrittura, offrendo agli utenti strumenti pratici per correggere rapidamente errori o ripristinare contenuti eliminati per sbaglio.

Come funzionano “Annulla” e “Ripristina” di Gboard?

Le nuove opzioni permettono agli utenti di:

Annullare rapidamente un’azione, come la cancellazione di un testo, una modifica non voluta o un’operazione di copia e incolla;

Ripristinare l’ultima azione annullata, riportando il contenuto esattamente com’era prima della modifica.

Le due funzioni sono accessibili tramite un’icona dedicata che appare nella barra degli strumenti di Gboard o tramite una combinazione di gesture intuitive, come uno swipe verso sinistra o destra sul tasto spazio.

Con queste nuove funzionalità, Gboard diventa una tastiera ancora più versatile e adatta a utenti che scrivono frequentemente testi complessi o lunghi. Le opzioni di “Annulla” e “Ripristina” riducono il rischio di perdere contenuti importanti durante la scrittura, migliorando la produttività e l’accuratezza.

Ad esempio, durante la scrittura di email o messaggi, gli utenti potranno correggere rapidamente errori senza dover riscrivere interi blocchi di testo. Questo aggiornamento si rivela particolarmente utile anche per chi utilizza Gboard in ambito professionale. Oltre a “Annulla” e “Ripristina”, l’aggiornamento introduce miglioramenti alla stabilità e alle prestazioni, insieme a piccole ottimizzazioni grafiche per una migliore leggibilità della tastiera. BigG ha scelto di continuare a investire nel miglioramento di Gboard, mantenendo l’app al vertice delle preferenze degli utenti Android e iOS. Di fatto, ad oggi è una delle migliori alternative, soprattutto per chi possede uno smartphone del robottino verde (ma anche un melafonino di casa Apple).

Le nuove funzioni sono in fase di rollout globale e saranno disponibili per tutti gli utenti Gboard nelle prossime settimane. Per accedere a “Annulla” e “Ripristina”, è necessario aggiornare l’app all’ultima versione disponibile su Google Play Store o Apple App Store.