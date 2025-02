WindTre: l’offerta da 150 GB è ottima, c’è il 5G per tutti

Ogni gestore merita rispetto per il grande lavoro che c’è dietro ogni offerta pubblicata ma quando si tratta dei classici, è davvero difficile non prenderli in considerazione. Ovviamente tra i nomi più importanti nel mercato della telefonia mobile sia italiana che internazionale non poteva che esserci anche il nome di WindTre.

L’azienda è riuscita anche durante questo mese di febbraio a sorprendere sia la concorrenza che coloro che volevano rientrare proponendo delle offerte clamorose.

WindTre: la promo con 150 GB è ancora disponibile e costa uguale a gennaio

WindTre ha introdotto una nuova promozione pensata per chi proviene da Iliad e dagli operatori virtuali. L’offerta mette a disposizione 150 GB alla massima velocità del 5G, minuti illimitati e 50 SMS al prezzo fisso di 5,99€ al mese. In più, sono inclusi 7,6 GB extra per navigare in Europa, permettendo di rimanere connessi anche quando si viaggia.

L’attivazione dell’offerta è completamente gratuita e la SIM viene spedita senza costi aggiuntivi in tutta Italia, offrendo così una procedura semplice e senza spese extra. Rispetto al passato poi c’è un aspetto fondamentale da prendere in considerazione che è la presenza della rete 5G per l’alta velocità durante la connessione web. Con questi presupposti, torna veramente semplice scegliere un provider come WindTre.

Attivazione semplice e senza costi nascosti: WindTre domina anche per questo

L’offerta può essere attivata online in pochi passaggi e, una volta completata la richiesta, la SIM verrà spedita direttamente a casa senza alcun costo di consegna. Chi preferisce passare a WindTre senza complicazioni può approfittare di questa procedura veloce e senza spese impreviste.

Con un prezzo fisso di 5,99€ al mese, zero costi di attivazione, 150 GB in 5G e una rete tra le più affidabili d’Italia, questa nuova proposta di WindTre si conferma tra le più competitive del momento per chi proviene da Iliad o da un operatore virtuale.