A partire dal 31 gennaio 2025, l’offerta Call Your Country Plus di WindTre ha ricevuto un importante aggiornamento, che include l’abilitazione alla rete 5G. Fino a questo momento, i clienti che avevano attivato la promo avevano a disposizione 100GB di traffico dati, ma solo in 4G. Da oggi, invece, è possibile navigare alla massima velocità disponibile. Però solo se si è in una zona coperta e si possiede un dispositivo compatibile.

Questa novità si applica esclusivamente alle nuove attivazioni, che riguardano i clienti stranieri. I quali potranno così beneficiare di una connessione internet ancora più veloce, senza alcun costo extra. L’offerta ha un costo mensile di 8,99€ ed include anche minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali. Oltre a 300 minuti di chiamate internazionali verso 53 Paesi esteri.

WindTre: dettagli e condizioni dell’offerta aggiornate

La Call Your Country Plus di WindTre, oltre a portare il 5G nel pacchetto, resta una delle offerte più competitive per i clienti internazionali. Ogni mese, i clienti che attivano il piano riceveranno 100GB di traffico dati in 5G, 300 minuti verso i Paesi inclusi nell’offerta e minuti illimitati per chiamate verso i numeri nazionali. I 300 minuti internazionali possono essere utilizzati verso numeri fissi e mobili di diversi Paes. Come Stati Uniti, Australia, Canada, Gran Bretagna e molti altri, rendendo questa offerta particolarmente vantaggiosa per chi ha familiari o attività all’estero. In caso di superamento dei minuti inclusi o di chiamate verso regioni non coperte dall’offerta, il piano prevede tariffe agevolate per continuare a comunicare.

Un’altra caratteristica interessante di questa promozione è che non sono previsti costi di attivazione. Il cliente infatti dovrà pagare solo il primo mese anticipato e una SIM di 10€. In più, è possibile scegliere tra due modalità di pagamento. Ovvero addebito su credito residuo o tramite Easy Pay. Con EasyPay, l’ utente può anche decidere se pagare il costo di attivazione in un’unica soluzione o diluirlo in rate mensili di 2,08€.

Tale offerta rimarrà disponibile fino a nuove comunicazioni. Ma è destinata esclusivamente a chi è nato all’estero e può dimostrarlo mediante il codice fiscale. Per coloro che attivano il piano tramite portabilità o un nuovo numero, WindTre continua a offrire la possibilità di usufruire di tutti i benefici senza vincoli di durata. Purché l’ offerta rimanga attiva per almeno 24 mesi in caso di rateizzazione del costo di attivazione.