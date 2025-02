WindTre, super promo di rete fissa per i clienti Very Mobile

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano WindTre ha deciso di proporre una interessante iniziativa. In particolare, tutti i già clienti del secondo brand Very Mobile potranno attivare ad un prezzo speciale una delle super offerte di rete fissa proposte dall’operatore telefonico WindTre ma non solo. L’operatore ha pensato bene di fornire anche un ulteriore regalo a questi utenti che attiveranno la nuova offerta di rete fissa. Vediamo qui di seguito i dettagli.

WindTre propone una super promo di rete fissa ai già clienti dell’operatore virtuale Very Mobile

L’operatore telefonico italiano WindTre ha da poco deciso di proporre ai già clienti di Very Mobile l’attivazione di una fantastica offerta. Come già accennato in apertura, infatti, gli utenti del secondo brand di WindTre potranno attivare ad un prezzo speciale una delle super offerte dell’operatore dedicate alla rete fissa. Questo sarà possibile attivando l’offerta in questione in convergenza con l’offerta di rete mobile attualmente attiva sul proprio numero Very Mobile.

In particolare, una delle offerte di rete fissa proposta da WindTre è quella denominata WindTre Super Fibra. Per tutti i già clienti di Very Mobile che attiveranno questa offerta, sarà proposto di pagare un costo scontato rispetto agli altri. Nello specifico, si tratta di soli 22,99 euro al mese e 24,99 euro al mese, in base alla tecnologia FTTH prescelta. L’operatore italiano WindTre sta inoltre proponendo anche l’attivazione di altre offerte di rete fissa, tra cui WINDTRE Super Internet Casa in tecnologia FWA 5G Outdoor. In questo caso, gli utenti Very Mobile dovranno sostenere un costo scontato di 23,99 euro al mese.

Come già detto in precedenza, poi, WindTre ha inoltre deciso di fare un ulteriore regalo ai già clienti del secondo brand Very Mobile. Questi ultimi potranno infatti ricevere 100 GB di traffico dati extra al mese da sfruttare per navigare in tranquillità per ben 12 mesi.