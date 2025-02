Truffa phishing di febbraio 2025: il messaggio svuota il conto

Anche oggi diverse persone si sono ritrovate a perdere soldi a causa di una truffa davvero incredibile. Questa, che agisce tramite e-mail e mediante le applicazioni di messaggistica istantanea, ha finito per fregare le persone senza che questo è manco se ne accorgessero. Bisogna quindi prestare molta attenzione per non cadere nel tranello, il quale potrebbe essere davvero difficile da risolvere.

La truffa di oggi parla del gioco d’azzardo, avvengono promessi giri gratis ma non è per nulla vero

Il messaggio in basso sembra essere un vero invito per le persone che amano il gioco d’azzardo, ma in realtà è solo un inganno che è pronto a distruggerle. L’obiettivo è ancora una volta quello di fregare i poveri utenti, i quali credono di avere qualche giro gratis ai vari giochi presenti sulla fantomatica piattaforma ma che in realtà si apprestano a perdere soldi e soprattutto i loro dati personali.

Come si può vedere il testo è scritto abbastanza bene, peraltro anche con alcuni collegamenti diretti che abbiamo provveduto a eliminare. Questi portano ad una scheda di iscrizione dove l’utente concede ai suoi dati e dunque fa il gioco della truffa. L’obiettivo dei truffatori infatti è quello di derubare le persone sia dei dati che dei loro soldi. Ecco il testo completo:

“La giungla ha un nuovo re

-Incontra il Golden Lion

Benvenuti nel l’emozionante mondo di Golden Lion !!

Festeggiamo nella Tana del Leone, abbiamo un’offerta incredibile solo per te. Tutti i giocatori possono registrarsi e depositare ora e richiedere un incredibile bonus del 400% >fino a €/£/$2000!

Un’enorme spinta per il tuo bankroll!

Ma aspetta, c’è di più! Ti diamo anche 125 gratis spins sulla popolare slot machine Reel Rush. Entra nel nostro casinò e vivi l’emozione di inseguire grandi vincite.

Ti aspettano tante altre sorprese quando incontrerai e conoscerai il Leone d’Oro!

richiedi ora!“