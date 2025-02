Walkstar: la musica si ferma con te

Un’app che sincronizza la musica con il movimento, ecco la proposta di Walkstar. Di cosa si tratta? Del nuovo software gratuito per iPhone. Il suo funzionamento è tanto semplice quanto originale. Dopo dieci secondi di camminata o corsa, la musica parte automaticamente. Se ci si ferma, la riproduzione si interrompe fino a quando l’utente non riprende a muoversi.

Il creatore di Walkstar, Gred Gardner, ha raccontato di aver trovato ispirazione in un’idea vista online. Un appassionato di tecnologia aveva modificato un vecchio Sony Walkman, trasformandolo in un contapassi. Il dispositivo consentiva di ascoltare la musica solo durante il movimento. Questo concetto ha affascinato Gardner, spingendolo a sviluppare una versione digitale per iPhone.

Walkstar: Un tuffo nel passato con lo stile dei Walkman

L’obiettivo dell’app non è però solo quello di offrire un’esperienza musicale più interattiva, ma anche di incentivare l’attività fisica. La necessità di continuare a camminare per non interrompere la musica può essere una spinta motivazionale per chi vuole muoversi di più.

Walkstar, infatti, non si limita a essere un semplice player musicale, ma diventa un vero e proprio alleato del fitness. Non è solo il funzionamento di Walkstar a renderla unica, ma anche il suo aspetto. L’interfaccia richiama in modo evidente i classici lettori di cassette degli anni ‘80 e ‘90. Una grande musicassetta occupa la maggior parte dello schermo, con i comandi per gestire la riproduzione posizionati sulla sinistra. Per rendere l’esperienza ancora più nostalgica, l’app riproduce il tipico fruscio del nastro all’avvio della musica.

Oltre al design vintage, Walkstar offre anche funzionalità dedicate al monitoraggio dell’attività fisica. Un widget Live Activity permette infatti di controllare passi e distanza percorsa. Mentre l’integrazione con Apple Game Center consente di confrontare i risultati con altre persone. Al momento, l’applicazione è compatibile solo con Apple Music, ApplePodcast, AppleBooks e iTunes.

Gardner però ha dichiarato di voler ampliare il supporto ad altri servizi di streaming, con Spotify come priorità.

Disponibile gratuitamente su App Store, Walkstar propone anche una versione Premium. Quest’ ultima permette di sbloccare opzioni extra, tra cui la personalizzazione del colore delle cassette. Insomma, una piattaforma che unisce nostalgia e innovazione, trasformando in modo radicale il modo in cui ascoltiamo la musica.