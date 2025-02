Tim Cook annuncia: i prossimi iPhone porteranno tanta innovazione

A guidare il mercato degli smartphone a livello mondiale allo stato attuale è Apple, l’azienda della mena infatti grazie ai propri iPhone si garantisce quote di mercato decisamente paragonabili a tutte le altre aziende del settore, nonostante questo dominio incontrastato, però anche l’azienda della mela non è esente da problemi legati all’abitudine e alla mancanza di innovazione, a mostrare tutto ciò e il mercato cinese che da un po’ di tempo sta mostrando un calo preoccupante che sta spingendo l’azienda a muoversi per cercare di recuperare terreno dal momento che in quest’ultimo ha riscontrato un calo del 18% in merito alle vendite di iPhone.

Tim Cook non si preoccupa

L’attuale numero uno di Apple però non è preoccupato e anzi ha rilasciato dichiarazioni al sapore di ambizione per quanto riguarda gli iPhone in arrivo per la prossima generazione, quest’ultimo ha dichiarato infatti: “C’è ancora molto da scoprire e non potrei essere più ottimista riguardo alla nostra pipeline di prodotti, c’è ancora molta innovazione nel mondo degli smartphone.”.

Ovviamente si tratta di un caro segnale legato alla prossima generazione di iPhone che ha più riprese è stata definita da portavoce dell’azienda come quella che sarà la più rivoluzionaria di tutte almeno fino a questo momento, effettivamente le voci di corridoio non si sono sprecate nell’ultimo anno, dal momento che in molti hanno parlato del possibile arrivo di un iPhone 17 Air, il quale punterà tutto su un design super snello e sottile e addirittura del possibile arrivo del primo iPhone con display pieghevole e design a conchiglia per il quale Apple sembra stia cercando un fornitore in merito al display.

Di conseguenza viene spontaneo pensare che gli elementi necessari per un salto di qualità in termini di innovazione ci siano tutti, l’unica cosa che resta da fare è attendere questo 2025 dal momento che man mano che settembre si avvicinerà anche le voci di corridoio legate ai nuovi iPhone aumenteranno a dismisura.