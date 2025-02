Google Foto si aggiorna: nuova UI e ricerca avanzata con Ask Photos basata su Gemini

Google continua a migliorare l’esperienza utente su Google Foto, introducendo un aggiornamento dell’interfaccia utente e una nuova funzione chiamata Ask Photos, basata sull’intelligenza artificiale di Gemini. Questa novità promette di rendere più veloce ed efficace la ricerca tra le immagini, consentendo agli utenti di trovare rapidamente contenuti specifici all’interno della propria libreria fotografica.

Ask Photos: come funziona la ricerca avanzata di Google Foto

La funzione Ask Photos sfrutta l’intelligenza artificiale di Gemini per rendere la ricerca all’interno di Google Foto più intuitiva e precisa. Gli utenti potranno chiedere all’IA di trovare immagini specifiche, formulando domande in linguaggio naturale, come ad esempio:

“Mostrami le foto delle vacanze in Spagna del 2023”;

“Trova tutte le immagini del mio cane con un pallone”;

“Mostrami le foto con la mia famiglia scattate al tramonto”.

Grazie alla capacità di comprensione avanzata del contesto, l’IA non si limiterà a cercare immagini basandosi solo sui tag o sulle date, ma analizzerà anche elementi visivi e dettagli presenti nelle foto.

Nuova interfaccia utente per una ricerca più intuitiva

Oltre all’integrazione con Ask Photos, Google ha introdotto un redesign dell’interfaccia di ricerca su Google Foto. L’aggiornamento include nuove categorie organizzate in modo più chiaro, con filtri migliorati per individuare rapidamente album, screenshot, video e immagini di persone o animali domestici. L’obiettivo è rendere più immediato l’accesso alle immagini, senza dover scorrere manualmente lunghe raccolte di foto. Questo aggiornamento punta a ottimizzare la gestione delle librerie fotografiche, specialmente per gli utenti con migliaia di file archiviati. La nuova UI e la funzione Ask Photos stanno raggiungendo un numero limitato di utenti in fase di test, ma il rollout completo è previsto nelle prossime settimane su Android e iOS.

Per chi desidera provare in anteprima le novità, è possibile verificare la disponibilità dell’aggiornamento su Google Play Store o App Store, dove Google Foto continua a ricevere aggiornamenti frequenti con nuove funzionalità.

Google Foto introduce una nuova UI e la funzione Ask Photos basata su Gemini, migliorando la ricerca avanzata tramite intelligenza artificiale. Gli utenti potranno trovare immagini specifiche più velocemente, grazie a comandi in linguaggio naturale e a un’interfaccia più intuitiva. L’aggiornamento sarà presto disponibile per tutti, rivoluzionando il modo in cui si gestisce la propria libreria fotografica.