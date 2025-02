Verbatim rilancia i supporti ottici in Giappone con I-O DATA

Nonostante il mercato dell’archiviazione digitale si stia orientando sempre più verso soluzioni basate su cloud e dispositivi di memorizzazione più avanzati, c’è ancora chi crede nel valore dei supporti ottici. Tra questi, spicca Verbatim, azienda giapponese storicamente nota per la produzione di CD, DVD, Blu-ray e altri dispositivi di archiviazione. Recentemente, l’azienda ha confermato la sua intenzione di continuare a offrire dischi ottici nel mercato giapponese, ribadendo il suo impegno a garantire una fornitura stabile per i suoi clienti.

Verbatim investe nel futuro dei dischi ottici

Questa dichiarazione arriva in un momento di incertezze per l’intero settore. Infatti, altre grandi aziende del settore dell’elettronica, come Sony, hanno deciso di fermare la produzione di supporti Blu-ray, concludendo così un’era che sembrava destinata a durare. LG aveva preso una decisione simile già un mese prima. Nonostante queste tendenze, Verbatim ha scelto di restare nel mercato dei supporti ottici, riconoscendo le difficoltà derivanti dalla ritirata di alcuni produttori e dai problemi nella catena di fornitura.

Per garantire la continuità del suo impegno, Verbatim Japan ha avviato una stretta collaborazione con I-O DATA, un distributore nazionale giapponese. L’accordo prevede una fornitura costante di dischi ottici di alta qualità, con l’azienda che punta a sfruttare tecnologie avanzate sviluppate in Giappone per la produzione di CD, DVD e Blu-ray. L’azienda ha sottolineato l’importanza di un controllo qualità rigoroso, con I-O DATA che svolge un ruolo fondamentale nel mantenimento di un sistema di fornitura stabile.

Anche se al momento non ci sono informazioni specifiche sulle strategie di Verbatim per il mercato internazionale, l’azienda è presente in oltre 120 Paesi. Non è quindi da escludere che possa continuare a offrire supporti ottici anche oltre i confini del Giappone, seguendo la strada di altri prodotti tecnologici che, nonostante le difficoltà, trovano ancora il loro spazio.