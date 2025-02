Vodafone Internet Unlimited: connessione veloce a soli 25,90€!

Vodafone ha lanciato una nuova offerta per Internet a casa che sembra rispondere perfettamente alle esigenze di chi cerca una connessione senza limiti, veloce e affidabile. Con un costo mensile di 25,90€, l’offerta Internet Unlimited consente di navigare a una velocità che può arrivare fino a 2.5 Gigabit/s, a seconda di quanto la rete è disponibile nella zona in cui si vive. Per l’attivazione iniziale, il prezzo è di 39,90€, ma se si decide di sottoscrivere l’offerta online, il costo di attivazione scende a soli 19,95€. Questo è solo uno dei vantaggi che si ottengono scegliendo di attivare il servizio attraverso il canale online.

Naviga veloce e resta sempre connesso con il Wi-Fi Optimizer

Inoltre, l’offerta prevede un costo di attivazione rateizzato di 5€ al mese per 24 mesi, che è già incluso nel prezzo mensile. Questo significa che l’utente non dovrà preoccuparsi di pagare una somma extra all’inizio, ma semplicemente un importo fisso ogni mese. Dopo i 24 mesi, il prezzo mensile rimarrà invariato, ma se si dovesse decidere di interrompere il servizio prima del termine del contratto, sarà necessario saldare le rate rimanenti.

Un aspetto interessante di questa offerta è il modem Wi-Fi ottimizzato incluso. Grazie alla tecnologia “Wi-Fi Optimizer”, la connessione diventa più stabile e le prestazioni sono migliorate. Inoltre, c’è una funzione molto utile chiamata “Sempre Connessi“. In pratica, se la rete fissa dovesse subire una temporanea interruzione, il modem passa automaticamente alla rete mobile di una SIM Vodafone, mantenendo così la connessione attiva tramite l’app dedicata “Vodafone Sempre Connessi”. Questo significa che non dovrai mai preoccuparti di rimanere senza internet.

Infine, per chi sceglie di attivare l’offerta online, c’è anche un altro bonus: le chiamate illimitate da telefono fisso verso numeri fissi e mobili nazionali. Una buona opportunità per chi ha bisogno di parlare spesso al telefono senza pensare ai costi. Insomma, con questa offerta, Vodafone si propone come una soluzione completa per chi cerca una connessione stabile e veloce, con qualche extra che non guasta mai.