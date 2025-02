Adobe Acrobat: il nuovo assistente AI valuta anche i contratti

L’uso dell‘intelligenza artificiale continua a crescere in diversi settori. E il mondo della gestione documentale non fa eccezione. Tra le soluzioni più innovative si distingue l’assistente AI di Adobe Acrobat. Ciò grazie alle sue funzionalità all’avanguardia. Quest’ultime saranno ora disponibili anche in italiano. Una novità riguarda la possibilità di analizzare e confrontare i contratti. Ciò permette di semplificare processi complessi e particolarmente lunghi. Tale funzionalità rivoluzionaria consente di identificare automaticamente se un documento è un contratto. Anche quando si tratta di una semplice scansione.

Adobe Acrobat: ecco di cosa è in grado il suo assistente AI

Dopo aver individuato il tipo di file, è possibile accedere a diverse funzioni. L’assistente AI, infatti, può riassumere il contenuto del documento. Ed individuare termini chiave. Inoltre, è in grado anche di suggerire domande per chiarire eventuali dubbi. Tale strumento rappresenta un grande supporto per chi si trova spesso ad affrontare documenti complessi.

Uno degli aspetti più impressionanti è la possibilità di confrontare fino a 10 contratti contemporaneamente. Con l’AI di Adobe è possibile analizzare i diversi documenti. Il sistema sarà in grado di identificare modifiche o clausole aggiuntive. Un’altra funzione utile è la firma elettronica integrata. Dopo aver analizzato il contratto e verificato che sia conforme alle proprie esigenze, è possibile firmarlo direttamente tramite l’app. O, in alternativa, richiedere una firma elettronica ad altri utenti. Ciò non solo semplifica il processo, ma lo rende anche più rapido ed ecologico, riducendo l’uso della carta.

È importante sottolineare che l’accesso a tali funzionalità AI avanzate non è gratuito. Per utilizzarle è necessario sottoscrivere un abbonamento annuale dal costo di 6,14 euro al mese. L’introduzione di tali tecnologie non solo rende più accessibili operazioni prima riservate agli esperti. Migliora an che la trasparenza e l’efficienza nella gestione dei documenti. Il tutto contribuendo ad un futuro sempre più digitale e automatizzato.