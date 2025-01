Una recente dichiarazione di Sony ha attirato l’attenzione. L’azienda ha annunciato la fine della produzione di supporti Blu-ray. Insieme ad altri formati fisici. Tra cui MiniDisc e MiniDV. Tale decisione segna la fine di un’era nel mondo dell’intrattenimento. E non solo. È coinvolto anche il settore dell’archiviazione dati. Il graduale abbandono dei supporti fisici a favore del digitale e dello streaming, rappresenta un simbolo di una rivoluzione tecnologica ormai consolidata. Suddetto passaggio, previsto per febbraio 2025, evidenzia un cambiamento epocale.

Sony interrompe la produzione dei supporti fisici

Introdotti sul mercato nel 2006, i Blu-ray rappresentarono una svolta importante nella qualità audiovisiva domestica. I supporti fisici, oltre alla loro funzione di intrattenimento, rappresentano un metodo di archiviazione duraturo e affidabile. A differenza dei dischi rigidi o dei server, che necessitano di manutenzione continua e migrazione dei dati, un Blu-ray può conservare informazioni intatte per decenni. Ciò a patto che sia conservato nel modo corretto.

Ciò li ha resi strumenti preziosi per archiviazioni a lungo termine, sia per uso personale che professionale. Eppure, il loro successo fu presto messo in discussione dall’ascesa dello streaming. Tale opzione, con la sua comodità e accessibilità, ha progressivamente reso marginale il mercato dei supporti fisici. Considerando tale scenario, l’annuncio di Sony non sorprende.

È importante sottolineare che, nonostante la chiusura delle linee di produzione, altre aziende stanno cercando di innovare tale settore. Per farlo stanno esplorando soluzioni come Blu-ray ultra-resistenti. O anche tecnologie più avanzate come il vetro archivistico. Quest’ultimo è capace di conservare dati per millenni. Tali tecnologie, però, si riferiscono soprattutto a specifiche sezioni di mercato. Nel frattempo, il grande pubblico si allontana sempre più dai supporti fisici.

Quanto dichiarato da Sony è un esempio concreto dell’avanzare del progresso tecnologico. La decisione dell’azienda è un chiaro segnale della direzione che il mercato sta prendendo. Si sta delineando un futuro in cui il digitale e le piattaforme streaming dominano.