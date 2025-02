Tesla in crisi in Europa: vendite giù del 47,7%

Il 2025 non è partito nel migliore dei modi per Tesla in Europa. Le vendite sono scese del 47,7% portando a praticamente la metà delle immatricolazioni rispetto a quelle dello scorso anno. Questo calo ha colpito tutti i principali mercati del continente. I dati registrati ovunque sono davvero preoccupanti, non è una situazione isolata. In Francia, ad esempio, il decremento è stato del 63,4%, una percentuale molto importante. In Spagna, poi, si è raggiunto addirittura un allarmante 75,4%. Anche paesi come i Paesi Bassi, la Norvegia e il Regno Unito hanno registrato significative diminuzioni. Ma cosa sta succedendo? Perché le vendite Tesla calano così tanto? Si tratta di una flessione temporanea o è il segno di una crisi profonda? Alcuni analisti suggeriscono che la causa principale di questo calo Tesla possa essere attribuita al CEO dell’azienda. Cresce infatti l’insoddisfazione nei confronti di Elon Musk. Non è un segreto quali siano le sue posizioni politiche in Europa e di sicuro non piacciono. In Svezia ha rivelato solo l’11% della popolazione ha una visione positiva di Tesla. Un dato in forte calo rispetto al 2024. Tuttavia, non è solo questo a pesare sulle vendite. Il primo trimestre è sempre stato più difficile per Tesla, con l’azienda che tende a scaricare le scorte nel quarto trimestre per migliorare i risultati finanziari. Le scorte, quindi, sono più basse e la produzione ne risente.

Cosa aspetta alla Tesla in futuro?

Un altro fattore da considerare è la transizione verso il nuovo design della Model Y, il veicolo più venduto di Tesla. La produzione rallentata e la disponibilità ridotta stanno influenzando direttamente le consegne. La domanda quindi resta alta, ma l’offerta non è abbastanza da soddisfare le esigenze richieste. Se la tendenza negativa dovesse continuare, raggiungere le 300.000 auto nel 2025 potrebbe rivelarsi una sfida. Tesla rischia di perdere quota di mercato in un settore dei veicoli elettrici europeo che si sta facendo sempre più competitivo. La domanda è: riuscirà Tesla a risollevarsi? L’azienda dovrà fare scelte difficili e pianificare strategie vincenti per non soccombere alla crescente concorrenza.