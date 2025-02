Google messaggi: novità in arrivo per l’interfaccia

Negli Stati Uniti D’America ultimamente si sta lavorando a piccoli ritocchi all’interfaccia di Google Messaggi. E così, dopo le ricevute di letture più facile da leggere, emergono altre modifiche in cantiere. A scovarle è il solito un leaker, che in un post sul proprio profilo X ha condiviso alcune catture di schermate che mostrano alcune piccole novità dell’UI: al momento si tratta di aggiustamenti estetici ancora sperimentali, ma potrebbero segnare l’inizio di un affinamento generale dell’interfaccia che arriverà poi sull’app stabile.

Ecco cosa sappiamo nello specifico sulla tematica legata a Google Messaggi

Nella schermata principale il “contenitore” dei messaggi, ovvero l’area sotto la barra con nome app, l’icona di ricerca e l’immagine profilo, ha subito una revisione minimale che però ne ammoderna il look. La linea di separazione, prima diritta e netta, ora presenta due curvature agli estremi, in continuità con le nuove linee guida dello stile Material You. Questo elemento, inoltre, è stato leggermente spostato verso il basso, creando una suddivisione degli spazi più equilibrata.

Va detto, invece, che sono più marcate, le modifiche in lavorazione per la schermata delle informazioni delle chat (singole o di gruppo). Tutti gli elementi UI sono stati ingranditi: dall’avatar del gruppo al nome dei contatti, fino ai pulsanti per videochiamate, aggiungere membri ed effettuare una ricerca interna.

Ulteriori dettagli specifici

Un’altra novità riguarda i pulsanti delle azioni rapide: abbandonato il grigio neutro, ora seguono i colori dinamici del tema impostato sul dispositivo. Una scelta che allinea Messagi ad app come Gmail e Drive, rendendo ancora più capillare e coerente l’integrazione con il linguaggio visivo di Android. Insomma, delle novità interessanti targate Google Messaggi, in cui si lavora costantemente ad un interfaccia davvero molto interessante e futuribile. Non resta che aspettare per ulteriori step in avanti da parte del colosso americano, ma questo 2025 è iniziato sicuramente con il passo giusto.