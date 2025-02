Gemini Live, aggiornamento: conversazioni più intuitive per gli utenti

Il mondo dell’intelligenza artificiale è diventato uno degli obiettivi primari per Google, che infatti ci tiene costantemente a puntellare le grandi capacità del suo modello Gemini. Proprio per quanto concerne Gemini Live per il sistema operativo Android, sono arrivate delle nuove funzionalità: queste garantiscono una gestione semplificata delle varie sessioni attive.

Innanzitutto è un pulsante che garantisce l’interazione più rapida con quello che c’è sullo schermo, mentre c’è anche un’altra possibilità che consente la ricezione di notifiche come se fossero una chiamata. È questo che aiuta l’utente a controllare al meglio Gemini durante l’uso.

Le nuove notifiche in stile chiamata su Gemini Live

In passato, quando si avviava Gemini Live e si usciva dall’interfaccia a schermo intero, l’app mostrava una notifica standard, con l’icona di Gemini e l’opzione per terminare la sessione Live.

Ora, con il nuovo aggiornamento, questa notifica è stata ridisegnata per assomigliare a una chiamata in corso, includendo:

L’icona di Gemini Live ben visibile;

ben visibile; Due pulsanti evidenti per “Termina” e “Metti in attesa” , che semplificano il controllo della sessione;

per e , che semplificano il controllo della sessione; Un’icona accanto all’orologio nella barra di stato, che indica la durata della sessione Live e ne evidenzia la presenza in background.

Va precisato che il conteggio della durata della sessione continua anche quando è in pausa, quindi potrebbe non essere sempre accurato.

Quando sarà disponibile questa novità

Al momento, la funzione è stata individuata su un Pixel 9 Pro con la versione Beta 16.4 dell’app Google, ma non è ancora chiaro quanto sia diffusa. È probabile che Google stia testando il rollout graduale prima di un rilascio più ampio.

L’aggiornamento suggerisce che Google voglia migliorare la consapevolezza degli utenti sulle sessioni attive di Gemini Live, soprattutto in vista di nuove funzionalità future, come Astra. Queste novità sono dunque in fase di distribuzione, per cui non è certamente inusuale non averle già a disposizione.