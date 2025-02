Samsung Galaxy S26 Ultra avrà la fotocamera nascosta sotto il display

Mentre i nuovi modelli della gamma Galaxy S25 Vengono distribuiti sul mercato e ai primi acquirenti, già imperversano le indiscrezioni sulla prossima line-up 2026. Samsung avrebbe già chiaro il design del suo prossimo Galaxy S26 Ultra, soprattutto per quanto riguarda la fotocamera frontale, che scomparirebbe direttamente sotto al display.

Samsung Galaxy S26 Ultra: addio al foro per la fotocamera

Sarebbe già nato secondo le indiscrezioni un primo prototipo del prossimo Galaxy S26 Ultra. Questo presenterebbe una novità molto interessante e richiestissima dal pubblico: l’assenza del foro per la fotocamera anteriore. Il prossimo top di gamma sudcoreano potrebbe quindi arrivare con una fotocamera sotto al display (UDC, Under-Display Camera). Non sarebbe la prima volta per Samsung: questa tecnologia è stata infatti già introdotta su Galaxy Z Fold 3.

Tale soluzione diventa possibile riducendo la densità dei pixel proprio nella posizione in cui c’è la fotocamera. In questo modo la luce ha modo di penetrare maggiormente.

Qualità fotografica: compromessi e progressi

Se in teoria la fotocamera sotto al display sembra una grande innovazione, nella pratica questa tecnologia non ha ancora raggiunto la qualità delle fotocamere tradizionali. Tuttavia, negli ultimi anni sono stati fatti passi avanti, e grazie ai miglioramenti nell’elaborazione delle immagini, la differenza rispetto alle fotocamere frontali classiche si sta riducendo.

Il Galaxy Z Fold 6, ad esempio, utilizza una UDC, ma ha anche una seconda fotocamera frontale da 10 MP per garantire scatti di qualità superiore. Questo approccio potrebbe non essere ideale per il Galaxy S26 Ultra, che dovrà probabilmente fare affidamento su un’unica fotocamera frontale.

Al momento, Samsung sta solo sperimentando questa soluzione e non è detto che la implementi sul modello finale. L’azienda sta valutando diverse innovazioni per il Galaxy S26 Ultra, tra cui una nuova tecnologia di batteria a strati e un display più luminoso ed efficiente.

Mancano ancora molti mesi al lancio ufficiale, quindi è troppo presto per dire con certezza quali novità verranno confermate. Se la fotocamera sotto al display dovesse diventare realtà, il Galaxy S26 Ultra potrebbe rappresentare un vero punto di svolta nel design degli smartphone Samsung.