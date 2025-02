Nissan con una nuova versione della Renault Twingo

La casa automobilistica Nissan vuole continuare a stupire tutti gli appassionati di quattro ruote con nuove e importanti proposte. Questa volta, per farlo, ha deciso di lavorare sullo sviluppo di una nuova vettura di elettrica di segmento A. Per raggiungere tale obiettivo, però, ha deciso di chiedere l’aiuto di Ampere, divisione di Renault che si occupa di auto elettriche.

Alcuni dettagli importanti in seguito all’annuncio di tale progetto arrivano adesso direttamente da L’Argus. Secondo quanto diffuso, il nuovo modello dovrebbe arrivare sul mercato nel corso del 2027. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli.

Nissan: la sua versione della Renault Twingo nel 2027

Portare avanti nuovi progetti che consentono di annunciare modelli che puntano a conquistare determinate categorie di utenti. Nel caso della city car elettrica giapponese su base Renault arrivano importanti novità che non fanno altro che attirare l’attenzione.

Secondo quanto diffuso nelle scorse ore, la meccanica del veicolo sarà condivisa con quella della city car Renault. Si parla di un motore da 80 CV circa accompagnato da una una batteria LFP di CATL da circa 30 kWh. Per quanto riguarda l’autonomia il rapporto mostra che il veicolo dovrebbe essere in grado di percorrere tra i 250 e 300 km con una carica.

In merito al prezzo della city car elettrica giapponese sarà probabilmente proposta ad un costo inferiore ai 20.000 euro. Senza alcun dubbio, la decisione di Nissan di collaborare con la casa automobilistica Renault conferma la volontà del brand di accelerare le procedure di sviluppo ma non solo. Certamente una tale collaborazione consentirà anche di ridurre i costi.

Naturalmente non si tratta di dettagli ufficiali diffusi direttamente dal costruttore quindi non dobbiamo considerarli del tutto veritieri. Non ci resta che attendere ulteriori novità e aggiornamenti in merito al prossimo modello commissionato ad Ampere da Nissan. Come accennato in apertura, il nuovo modello dovrebbe arrivare nel corso del 2027.