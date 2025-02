Samsung: Galaxy AI anche per tastiera di terze parti

Importanti novità arrivano per gli utenti che giornalmente si trovano ad utilizzare un dispositivo dell’azienda Samsung. Grazie a One UI 7.0 le funzioni della suite Galaxy AI diventano disponibili anche utilizzando tastiere di terze parti. Un annuncio che non fa altro che rendere felici gli utenti che finora erano impossibilitati ad accedere a importanti servizi.

Ancora una volta Samsung è stata in grado di portare avanti un lavoro dettagliato che gli consentisse di offrire a tutti gli utenti una migliore esperienza d’uso dei dispositivi. Non dimentichiamo infatti che le funzionalità della suite Galaxy AI fino ad oggi esclusive della tastiera Samsung. Scopriamo dunque insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito.

Samsung: suite Galaxy AI per tutti

Ottimizzare sempre di più i servizi messi a disposizione degli utenti è senza alcun dubbio una strategia mirata per continuare a mantenere la fiducia acquisita nel corso degli anni. L’annuncio da parte dell’azienda non fa altro che confermare alcuni elementi che contraddistinguono il marchio da sempre.

Nelle scorse ore l’annuncio della possibilità di usufruire di importanti funzioni grazie a One UI 7.0 ha sorpreso tutti. Non a caso, infatti, non ci saranno più vincoli per poter utilizzare le interessanti funzioni della suite Galaxy AI. A partire da adesso tutti possono avere accesso pure utilizzando tastiere di terze parti.

Senza alcun dubbio gli utenti possono dire addio ai limiti e accogliere nuove funzioni che rendono più libero l’utilizzo del dispositivo. Coloro che vogliono usare la Gboard di Google hanno adesso la possibilità si sfruttare alcune feature avanzate.

Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti da parte dell’azienda multinazionale sudcoreana Samsung che, come sappiamo, è sempre attenta alle esigenze degli utenti. Quale sarà la prossima novità importante che l’azienda deciderà di svelare a tutti gli appassionati di tech? Staremo a vedere, ma non abbiamo dubbi che possa essere del tutto interessante.