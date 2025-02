Incontro Nvidia e Trump: si parla di Intelligenza Artificiale

La nota azienda colosso della tecnologia mondiale recentemente è finita sulla bocca di tutti grazie al rilascio delle sue nuove schede grafiche di ultima generazione, a quanto pare però non è tutto, sembra infatti che l’azienda californiana abbia avuto un incontro decisamente importante con niente poco di meno che il presidente Donald Trump, l’azienda, impersonata dal suo CEO ha incontrato alla Casa Bianca il presidente neo eletto con il quale ha discusso numerosi argomenti ritenuti molto importanti soprattutto dall’amministrazione statunitense che vuole avere un controllo più fine e capillare sull’importazione della tecnologia statunitense all’estero.

Incontro positivo

Il CEO si è espresso e ha dichiarato di essere stato molto soddisfatto di aver avuto la possibilità di incontrare il presidente degli Stati Uniti dal momento che con quest’ultimo ha potuto parlare in modo molto produttivo per quanto riguarda la gestione della politica estera in merito le importazioni di tecnologie verso altre nazioni, da sempre come sappiamo l’amministrazione Trump non vede di buon occhio l’esodo di tecnologia americane verso nazioni ritenute come concorrenti o potenziali nemiche dagli Stati Uniti, in passato però l’amministrazione Biden si era mostrata leggermente più aperta e aveva concesso all’azienda di importare determinate tecnologie verso paesi ritenuti alleati e altre con dovute limitazioni in altre nazioni, adesso invece gli Stati Uniti saranno decisamente molto più chiusi e non permetteranno, ad esempio l’importazione di tecnologia ad alte prestazioni per l’intelligenza artificiale in nazioni come la Cina che risulteranno nuovamente escluse da questa tipologia di avanzamento.

Ovviamente l’azienda ha sottolineato come questa carenza potrebbe provocarle danni economici per un valore all’incirca di 10 miliardi di dollari, Trump ha però sottolineato come gli Stati Uniti vogliano che Prendano forma numerosi la produzione di chip direttamente all’interno del suolo degli Stati Uniti in modo da poter ridurre la dipendenza delle proprie Da partners oltre oceano come TSMC.