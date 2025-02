RTX 50, il lancio tra disponibilità limitata e problemi tecnici

Il debutto delle nuove schede grafiche NVIDIA RTX 50 sta creando più frustrazione che entusiasmo tra il pubblico. La loro disponibilità estremamente ridotta ha infatti reso difficilissimo l’acquisto. Per giunta le unità sono esaurite in pochissimo tempo. Chi è riuscito a procurarsi una RTX 5090 o 5080 si trova ora ad affrontare una serie di problemi tecnici che stanno alimentando discussioni e preoccupazioni.

RTX 50: instabilità, artefatti e sospetto sullo slot pcie 5.0

Una delle criticità più gravi riguarda il riconoscimento da parte di Windows. Alcuni utenti segnalano infatti che il sistema operativo non identifica correttamente la scheda, nemmeno dopo aver aggiornato i driver. Questo problema sembra colpire soprattutto la RTX 5090D, una versione pensata per il mercato cinese. In alcuni casi, aggiornamenti del BIOS o del firmware hanno addirittura portato al “brick” della scheda, rendendola inutilizzabile.

Attualmente, non vi sono soluzioni certe per ripristinare le GPU compromesse. Tale situazione quindi sta generando grande incertezza tra gli acquirenti.

Oltre ai problemi di riconoscimento, si stanno moltiplicando anche le segnalazioni di instabilità.

Alcuni utenti riferiscono di artefatti grafici, schermate nere intermittenti e malfunzionamenti che sembrano legati all’interfaccia PCIe 5.0. L’overclocker Der8auer ha trattato l’argomento in una sua recensione, suggerendo una soluzione temporanea. Ovvero impostare manualmente lo slot PCIe su modalità 4.0 tramite il BIOS. Fortunatamente, secondo diversi test, questo lavoro non comporta perdite di prestazioni evidenti. Ma resta il fatto che una soluzione definitiva dovrà arrivare direttamente da NVIDIA.

Per ora, le segnalazioni provengono da un numero limitato di persone e potrebbero essere legate a firmware e driver ancora immaturi. È però piuttosto evidente il disagio per chi ha speso oltre 2.000€ per una GPU. Il rischio è che questi problemi finiscano per intaccare la reputazione della serie RTX 50. A meno che NVIDIA non intervenga rapidamente con aggiornamenti correttivi e comunicazioni chiare.