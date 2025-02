Amazon supera i 9 miliardi di consegne rapide

Amazon ha chiuso il 2024 con un trionfo nelle consegne, superando i 9 miliardi di prodotti spediti in giornata o entro 24 ore. Questo risultato testimonia l’impegno dell’azienda nella velocità e nell’efficienza delle spedizioni, con una particolare attenzione a soddisfare i clienti di Amazon Prime, che nel 2024 hanno risparmiato mediamente oltre 130€ grazie ai vantaggi offerti dal servizio. Tra questi, la consegna in giornata si è confermata una delle opzioni più apprezzate, soprattutto nelle categorie casa, libri e salute. Un caso emblematico è quello di un cliente di Brandizzo, che ha ricevuto cibo per gatti in appena 207 minuti, un record che evidenzia gli sforzi dell’azienda per rendere le consegne sempre più rapide.

Consegne record e droni: Amazon investe milioni per rivoluzionare la logistica

L’impegno di Amazon non si è fermato a questo. Nel 2024, oltre all’ottimizzazione delle spedizioni, sono stati compiuti ingenti investimenti, tra cui oltre 700 milioni di euro destinati all’introduzione di tecnologie di automazione nei centri logistici europei, con l’obiettivo di accelerare ulteriormente i tempi di consegna. Allo stesso tempo, Amazon ha destinato 8,7 milioni di euro per garantire la sicurezza nei magazzini italiani, attivando sorveglianza sanitaria continua per i propri dipendenti.

Un altro passo importante riguarda Prime Air, il servizio di consegna tramite droni, che ha recentemente effettuato i suoi primi voli in Regno Unito, con i test iniziali in Abruzzo che hanno dato risultati positivi. Se il servizio dovesse essere esteso in Italia, potrebbe rivoluzionare ulteriormente il settore delle spedizioni e far entrare anche il nostro paese in una nuova era quasi futuristica.

I membri Prime, oltre a godere di consegne velocissime, hanno accesso anche a numerosi altri vantaggi, come spedizioni gratuite, Prime Video, Audible e Amazon Music Unlimited, rendendo l’abbonamento ancora più allettante per chi ha ancora qualche dubbio. Con una continua evoluzione nei servizi e nelle tecnologie, Amazon guarda al futuro con un promettente 2025.