CoopVoce lancia l’incredibile offerta EXTRA 300, fino al 5 marzo!

CoopVoce ha appena lanciato una nuova offerta, EXTRA 300, che si distingue per la sua convenienza e completezza. Il piano prevede 300 GB di traffico dati sulla rete 4G alla massima velocità, minuti illimitati verso numeri fissi e mobili e 1000 SMS al costo di soli 9,90 € al mese. L’offerta è molto vantaggiosa anche per la sua stabilità: il prezzo rimane invariato nel tempo, senza sorprese o aumenti tariffari. Inoltre, l’attivazione è gratuita sia che venga effettuata online che presso uno dei punti vendita Coop sparsi sul territorio.

Connessione veloce e vantaggi senza aumenti per 9,90€ al mese

EXTRA 300 è pensata per chi desidera una soluzione mobile semplice e senza vincoli. Il piano si distingue per la sua trasparenza, in quanto i minuti di chiamata sono tariffati solo per i secondi effettivi di conversazione e il traffico dati viene misurato a singolo kbyte. Una volta esauriti gli SMS inclusi nell’offerta, si applicano le tariffe previste dal piano base, mentre se si superano i 300 GB di traffico dati mensile, l’accesso a internet viene temporaneamente bloccato, evitando così addebiti extra.

CoopVoce offre anche vari strumenti per tenere sotto controllo il traffico disponibile. Gli utenti possono monitorare il loro consumo in modo facile tramite l’app ufficiale o l’area clienti online. In alternativa, è possibile ricevere informazioni inviando un SMS al numero di assistenza automatica. Se il credito non è sufficiente, l’offerta viene sospesa per 30 giorni, ma è possibile riattivarla subito ricaricando il credito. Inoltre, se il piano dati o gli SMS vengono esauriti prima della scadenza, c’è la possibilità di rinnovare il servizio in anticipo.

Questa promozione, che resterà valida fino al 5 marzo, è ideale per chi cerca una connessione veloce e senza pensieri, con un’offerta che non subisce aumenti e senza costi imprevisti. EXTRA 300 di CoopVoce si conferma una delle scelte più vantaggiose per chi utilizza il mobile in modo intensivo.