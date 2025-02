La pubblicità spaziale rappresenta un pericolo per il cielo?

L’osservazione del cielo notturno è un’attività comune. Eppure, oggi tale fenomeno rischia di essere compromesso da un evento che solleva polemiche a livello mondiale. Si tratta della pubblicità spaziale. L’idea di utilizzare l’orbita terrestre per promuovere marchi e prodotti non è più un’utopia. Ormai è diventata una realtà che si sta rapidamente concretizzando. Tale opzione sta alimentando un acceso dibattito etico, scientifico e legale.

La pubblicità spaziale è ormai una realtà

Tra le prime aziende a spingersi in tale direzione troviamo startup che progettano piccoli satelliti. Quest’ultimi sono in grado di riflettere luce solare per creare messaggi visibili dalla Terra. A prima vista, l’idea può sembrare futuristica e innovativa. Eppure, le implicazioni a lungo termine non sono positive. Gli astronomi denunciano il rischio di un cielo sempre più “inquinato“. Quest’ultime potrebbero ostacolare seriamente la ricerca scientifica. Le osservazioni astronomiche dipendono da cieli privi di interferenze luminose.

Anche l’aspetto estetico e culturale risulta in pericolo. Il cielo stellato, fonte d’ispirazione, rischia di trasformarsi in un caotico spazio commerciale. Una prospettiva che molti considerano una vera perdita per l’umanità. Sul piano legale, la questione è complessa. Il Trattato sullo Spazio Extra-atmosferico (1967), stabilisce che lo spazio deve essere utilizzato solo per scopi pacifici. E a beneficio dell’umanità. Eppure, l’interpretazione di tali disposizioni rimane aperta. Lasciando spazio a zone grigie. Quest’ultime possono essere sfruttate da aziende private per sviluppare tale sistema di pubblicità. Alcuni Paesi, come gli Stati Uniti, stanno già adottando normative per limitare tali attività, ma un approccio frammentato non sarà sufficiente.

La sfida è di trovare un equilibrio tra progresso tecnologico e tutela del patrimonio celeste. La comunità scientifica chiede un intervento internazionale coordinato. Ciò per stabilire regole chiare per proteggere il cielo notturno dall’invasione delle pubblicità. Solo così sarà possibile continuare a guardare le stelle senza che la loro luce venga oscurata.