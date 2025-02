Amazon Music Unlimited ha annunciato un aumento dei costi. Quest’ultimi riguarderanno gli abbonati in Stati Uniti, Regno Unito e Canada. Tale cambiamento si inserisce in una nuova strategia dell’azienda. Il suo scopo è potenziare l’offerta di contenuti. Amazon così cerca di competere con altri giganti del settore. Come, ad esempio, Spotify e Apple Music. Amazon ha sottolineato che l’aumento dei prezzi è necessario. Ciò per garantire l’accesso a una libreria musicale sempre più vasta.

Amazon Music Unlimited: nuovi aumenti in arrivo

Negli Stati Uniti l’abbonamento individuale per i membri Prime presenta un aumento mensile. Il prezzo è passato da 9,99 a 10,99dollari. I costi sono aumentati anche per i non membri Prime. In tal caso l’abbonamento individuale è passato da 10,99 a 11,99dollari. Anche i piani Family hanno subito un importante cambiamento dei prezzi. Quest’ultimi sono passati da 16,99 a 19,99 dollari al mese. Con un incremento annuale che è salito da 169 a 199 dollari.

Nel Regno Unito, l’abbonamento individuale per i membri Prime è salito da 9,99 a 10,99 sterline. L’opzione Family che ha subito un aumento analogo a quello degli Stati Uniti. In Canada, l’incremento dei prezzi è stato ancora più evidente. L’abbonamento individuale ad Amazon Music Unlimited, per i membri Prime, è passato da 9,99 a 11,54 dollari canadesi.

Al momento, però, i clienti italiani non sono interessati da tali variazioni. È però possibile che anche in Italia vengano introdotte modifiche nei prossimi mesi. Seguendo la stessa logica proposta per i Paesi citati. Nel frattempo, chi desidera abbonarsi ad Amazon Music Unlimited può accedere ad un’interessante promo. Quest’ultima permette di testare gratis il servizio. Il test ha una durata di 30 giorni. Dopo quest’ultima l’abbonamento si rinnova in automatico. Al costo mensile di 10,99euro. Con la continua evoluzione del panorama musicale in streaming, tali aumenti potrebbero segnare l’inizio di un cambiamento per i consumatori. Quest’ultimi dovranno valutare se continuare ad usare la piattaforma Amazon anche dopo i rincari.