WhatsApp introduce la modifica delle didascalie per gli album condivisi

Introdurre nuove funzioni a bordo di WhatsApp è fondamentale per Meta al fine di garantire agli utenti la massima esperienza ma allo stesso tempo anche per tenere ampio il distacco con le applicazioni concorrenti. Stando a quanto riportato dalle ultime indiscrezioni raccolte dalle versioni beta, in questo caso quella riservata al mondo Android, sta per arrivare una nuova funzione. Gli utenti a breve potranno infatti avere modo di modificare la didascalia degli album condivisi.

Modifica delle didascalie degli album condivisi su WhatsApp: come funzionerà

Al momento, una volta inviato un album su WhatsApp, la didascalia non può essere modificata. Tutto ciò semplicemente perché c’è una struttura separata per quanto riguarda il testo degli album rispetto a quello dei file inviati singolarmente.

Con l’introduzione del nuovo aggiornamento però ci sarà una modifica importante della quale gli utenti potranno beneficiare. Ci saranno infatti ben 15 minuti di tempo per avere modo di tornare su quanto scritto, magari correggendo o aggiungendo ciò che manca migliorando appunto la descrizione dell’album stesso.

Si tratta di un’aggiunta utile, soprattutto in quelle situazioni in cui gli utenti si ritrovano dunque a capire che manca qualcosa. Ecco alcuni esempi in cui torna utile una modifica postuma:

Quando si commettono errori di battitura ;

; Quando si dimenticano informazioni importanti per contestualizzare le immagini o i video condivisi;

per contestualizzare le immagini o i video condivisi; Quando si vuole aggiornare una descrizione senza dover inviare un nuovo album.

Quando sarà disponibile il nuovo aggiornamento di WhatsApp

La funzione è ancora in fase di sviluppo e, per ora, è stata individuata solo nel canale Beta di WhatsApp per Android. Tuttavia, considerando il ritmo con cui l’azienda rilascia nuove feature, potrebbe non volerci molto prima che arrivi anche nella versione stabile.

L’intento di WhatsApp dunque è quello di rendere la piattaforma sempre più a misura dei suoi utenti, anche per quanto riguarda la gestione di immagini e video.