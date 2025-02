TIM Power: le 3 offerte fino a 300 GB in 5G ancora disponibili

TIM torna a smuovere il mondo della telefonia mobile con le sue offerte migliori che infatti hanno tutto al loro interno. Questo gestore, che da sempre detiene la leadership in Italia e non solo, sta infatti portando via tanti utenti ai gestori virtuali che ormai avevano preso il sopravvento. All’interno delle sue offerte disponibili che al momento sono tre, c’è tutto quello che serve per essere soddisfatti mensilmente.

TIM ha lanciato tre nuove offerte dedicate a chi arriva da Iliad o operatori virtuali, con tanti GB e il primo mese gratuito. Le promozioni sono pensate per chi vuole navigare senza pensieri, con minuti illimitati e un’ottima copertura di rete.

Le tre offerte di TIM disponibili al momento sono le Power

Gli utenti che stavano aspettando di rientrare in TIM possono appoggiarsi alle tre offerte attualmente disponibili che fanno parte della stessa gamma: la Power. Ecco tutte le soluzioni:

Power Special : offerta da 300 GB in 5G ogni mese e con minuti illimitati , 200 SMS a 9,99€ ;

: offerta da 300 GB in ogni mese e con , a ; Power Iron : ci sono 150 GB in 4G , con gli stessi minuti e messaggi, a 6,99€ al mese ;

: ci sono 150 GB in , con gli stessi minuti e messaggi, a ; Power Supreme Easy: ecco questa volta 200 GB in 4G, minuti illimitati e 200 SMS a 7,99€ al mese.

Tutte e tre le tariffe garantiscono il primo mese gratuito, quindi chi le attiva non paga nulla per i primi 30 giorni.

Le offerte di TIM solo per chi arriva da Iliad e provider virtuali

Queste promozioni TIM non sono disponibili per tutti, ma solo per chi proviene da Iliad o dagli operatori virtuali. Chi è già cliente TIM o passa da altri gestori non può accedere a queste condizioni speciali.

L’attivazione può essere fatta nei negozi TIM, dove è possibile anche verificare la copertura 5G per chi sceglie la Power Special. Grazie a queste offerte, TIM offre pacchetti con molti giga a prezzi competitivi, mantenendo alti standard di velocità e affidabilità.