WhatsApp migliora i media effimeri: ora visibili anche dai dispositivi collegati

La voglia di miglioramento di un’applicazione già fortissima come WhatsApp è sotto gli occhi di tutti. I grandi update che la piattaforma ha proposto in questi mesi sono piaciuti tanto agli utenti, che ora si apprestano a beneficiare di un’altra miglioria. WhatsApp infatti permetterà a tutti di visualizzare i media effimeri anche sui dispositivi collegati. Tutti ricorderanno infatti che al momento è possibile visualizzare un media effimero solo ed esclusivamente sul dispositivo primario. Con l’ultimo aggiornamento in beta per Android (versione 2.25.3.7), la piattaforma ha finalmente rimosso questa limitazione, permettendo di aprire i contenuti anche dai dispositivi collegati.

Più libertà per chi usa WhatsApp su più dispositivi

Questa modifica semplifica la gestione dei messaggi effimeri per chi utilizza WhatsApp su più dispositivi, come smartphone secondari, tablet o computer. In passato, anche se si riceveva un contenuto effimero su uno dei dispositivi collegati, non era possibile aprirlo, costringendo l’utente a passare al telefono principale.

Ora, con l’aggiornamento beta, le immagini, i video e le note vocali con visualizzazione unica potranno essere aperti ovunque, rendendo l’esperienza d’uso molto più fluida e comoda.

Disponibilità e rilascio graduale

La funzione è attualmente in fase di test e disponibile solo per alcuni utenti che hanno installato l’ultima versione beta di WhatsApp dal Google Play Store. Come sempre, il rilascio sarà graduale e arriverà a un numero sempre maggiore di persone nelle prossime settimane.

WhatsApp sta investendo molto nel migliorare la gestione dei dispositivi collegati e questa novità rappresenta un passo avanti importante per chi utilizza l’app su più piattaforme. Resta da vedere se il rilascio avverrà senza problemi, considerando che in passato Meta ha dovuto correggere alcuni bug legati proprio ai messaggi effimeri.

Se tutto andrà come previsto, questa funzione potrebbe presto diventare disponibile per tutti gli utenti, semplificando ulteriormente la fruizione di WhatsApp su più dispositivi.