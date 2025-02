Samsung: i prossimi pieghevoli potrebbero deludere tutti

Le informazioni sui prossimi smartphone pieghevoli Samsung si stanno diffondendo in rete con una frequenza non indifferente, ogni giorno nuovi dettagli emergono offrendo un quadro sempre più completo su quelle che saranno le novità introdotte dall’azienda e i rispettivi punti deboli. In questi giorni, si è parlato soprattutto della scelta del colosso sudcoreano di optare per un meccanismo a cerniera ancora più efficiente e della possibilità che la piega del display possa essere meno evidente rispetto ai modelli fino ad ora rilasciati, ma le notizie emerse fanno riflettere anche sulla possibilità che Samsung possa non tenere testa ai suoi rivali rilasciando dei dispositivi carenti di aggiornamenti davvero rilevanti. È probabile, dunque, che l’azienda possa puntare solo ed esclusivamente sull’inedito smartphone tri-fold, il cui lancio potrebbe avvenire durante il Galaxy Unpacked dedicato ai pieghevoli Galaxy Z Fold e Z Flip, con quest’ultimo accompagnato da una versione economica già oggetto di alcune anticipazioni.

Samsung Galaxy Z Fold 7 e Galaxy Z Flip 7: le novità potrebbero non essere così sorprendenti

Ponendo l’attenzione esclusivamente sulla nuova generazione degli ormai affermati pieghevoli Samsung, appare evidente che il Samsung Galaxy Z Fold 7 è stato fino ad ora protagonista di un maggior numero di anticipazioni rispetto al Galaxy Z Flip 7. Proprio quest’ultimo, in realtà, potrebbe essere il più deludente per gli utenti che, stando a quanto emerso, potrebbe accogliere la stessa fotocamera del suo predecessore e quindi ospitare un sensore da 50 MP e un ultrawide da 12 MP. Stessa sorte spetterà alla fotocamera frontale, che sarà costituita da un sensore da 10 MP. Non è ancora chiaro se gli stessi sensori saranno presenti sulla versione economica che debutterà quest’anno ma non è da escludere l’idea che Samsung possa mantenere invariate le fotocamere anche sul nuovo dispositivo economico allo scopo di mantenere il costo più basso.

Tornando al Galaxy Z Fold 7, come già anticipato, le novità riguarderanno soltanto il meccanismo a cerniera e la riduzione della piega del display, oltre all’aggiornamento della camera di vapore, componente che si occupa di dissipare il calore per raffreddare il dispositivo, che avrà dimensioni maggiori. Le restanti modifiche previste sembrerebbero rendere il nuovo pieghevole molto simile all’attuale Galaxy Z Fold SE, la versione economica rilasciata nei mesi scorsi.

In che modo, dunque, Samsung affronterà le aziende rivali mantenendo così i suoi dispositivi tra i principali nel settore degli smartphone pieghevoli? L’attesa che ci separa dal lancio è ancora abbastanza lunga ma maggiori informazioni emergeranno nei mesi a venire rivelando sempre più dettagli che potrebbero ribaltare le aspettative.