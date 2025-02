Cupra Raval, ultimi test prima del debutto ufficiale

Tra i tanti progetti della casa automobilistica Cupra non possiamo certamente non parlare della Raval. Non a caso, si tratta di un modello che il costruttore spagnolo porterà sul mercato nel corso di un 2025 completamente ricco di novità.

La Cupra Raval è un nuovo modello elettrico su cui il costruttore spagnolo ha deciso di lavorare al fine di contribuire all’accelerazione di una mobilità sostenibile. Non a caso, parliamo di un modello che sarà proposto agli utenti per diventare il protagonista del segmento B ad un prezzo che si attesta intorno ai 25.000 euro mila euro. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli di questa nuova elettrica che punta a conquistare il mercato.

Cupra Raval: pronta per fare il suo debutto

Ancora una volta parliamo delle novità che renderanno ricco questo 2025 iniziato da poco più di un mese. Insieme a tanti altri costruttori del settore automotive, anche Cupra ha pensato di portare al debutto un’importante novità. La Cupra Raval, infatti, si contraddistingue grazie ad una serie di caratteristiche che andiamo a scoprire insieme.

Nonostante nel corso degli ultimi mesi il modello sia stato intercettato ancora con alcuni piccoli camuffamenti, la nuova elettrica è quasi pronta a fare il suo debutto. Quel che sappiamo è che il costruttore spagnolo per la sua Cupra a batteria ha deciso di optare per un design che ricorda quello del concept UrbanRebel. Nonostante ciò, ci troviamo davanti ad una segmento B con look sportivo che punta a conquistare soprattutto i più giovani.

Per quanto riguarda la meccanica, la Raval avrà alla base la piattaforma MEB Entry del Gruppo Volkswagen. In merito ai motori, invece, non ci sono dettagli ufficiali ma possiamo solamente fare riferimento al singolo motore elettrico da 226 CV di cui era dotato il concept. Non ci resta dunque che attendere maggiori dettagli da parte della casa automobilistica spagnola.