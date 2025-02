Samsung: il primo tri-fold si chiamerà Galaxy G Fold, ecco quando arriva

Il mondo smartphone si prepara ad andare avanti e ad includere al suo interno delle novità interessanti per il futuro. A testimoniarlo è anche Samsung, una delle aziende di riferimento in quest’ambito che a quanto pare si dimostra pronta al lancio del suo primo prodotto di tipo tri-fold. Il progetto è stato confermato proprio durante l’ultimo evento di presentazione dei nuovi S25 e, secondo le indiscrezioni, tutto dovrebbe concretizzarsi tra la fine del 2025 e il prossimo 2026.

Un nuovo nome per una nuova categoria in casa Samsung

Secondo le ultime indiscrezioni, il dispositivo si chiamerà Samsung Galaxy G Fold. A svelarlo è il leaker coreano yeux1122, che avrebbe ottenuto informazioni da fonti affidabili come Ross Young. La scelta della lettera “G” nel nome non sarebbe casuale, ma legata al particolare meccanismo di chiusura dello schermo. A differenza della serie Z Fold, caratterizzata da una piega singola, il nuovo modello avrà due punti di chiusura che, una volta ripiegati, formano una “G”.

Un display grande come un tablet

Le dimensioni dello schermo saranno uno dei punti di forza di questo nuovo pieghevole. Una volta completamente aperto, il Galaxy G Fold offrirà un pannello da 10 pollici, più precisamente 9,96 pollici, con un’altezza di 6,54 pollici. Questo lo avvicinerà molto di più all’esperienza di un tablet tascabile, offrendo un display ampio ma richiudibile in un formato compatto.

Un dispositivo costruito da zero

Un’altra novità riguarda i materiali e le tecnologie impiegate. Samsung avrebbe sviluppato sia il display che la pellicola protettiva da zero, senza riutilizzare le soluzioni già adottate sui precedenti modelli foldable. Questo suggerisce che il Galaxy G Fold potrebbe vantare innovazioni significative in termini di resistenza e qualità del pannello.

Un ecosistema software in evoluzione

Oltre all’hardware, anche il software si sta preparando ad accogliere i nuovi tri-fold. Con l’arrivo di Android 16, Google sta lavorando per ottimizzare l’interfaccia e migliorare la gestione delle app su dispositivi con schermi flessibili. Tra le novità in fase di sviluppo c’è anche il triplo split-screen, una funzione pensata per sfruttare al meglio display di grandi dimensioni, come quello del nuovo pieghevole Samsung.

Se le tempistiche ipotizzate si confermeranno, il Galaxy G Fold potrebbe essere uno dei dispositivi più attesi del 2026, segnando un passo in avanti importante nel mondo degli smartphone pieghevoli.